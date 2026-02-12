El Ibex 35 termina la sesión con caídas a pesar de que el ánimo en Europa ha sido positivo en términos generales, con la excepción del índice neerlandés. La falta de datos macro o resultados convincentes han pesado sobre el selectivo español.

Movimientos en el Ibex 35

La parte alta de la tabla del Ibex 35 ha estado liderada por valores de los que no se han anunciado grandes noticias. Cellnex acumula varias sesiones al alza y después de su cambio organizativo los inversores han cambiado sus perspectivas sobre el valor, impulsándola en más de un 12%. Redeia o Telefónica también han repuntado más de un 1%.

Las acciones de ArcelorMittal son las que peor comportamiento han tenido, sufriendo un pinchazo después de las subidas de ayer. En cualquier caso, la compañía acumula un rally de un 35% en este 2026 al calor de las medidas proteccionistas y el rally de los metales preciosos. Amadeus sigue mostrando debilidad por el impacto que el mercado descuenta en las empresas de software por parte de la IA, cayendo un 3%.

Otros mercados

En Europa ha tenido un buen desempeño el CAC francés, con las empresas del lujo teniendo un comportamiento sólido. Hermès ha presentado unos grandes resultados, demostrando que el modelo de negocio de la compañía, centrándose en la exclusividad y el control de la cadena de valor, sigue dando sus frutos. Sin embargo, viendo los repuntes de los segmentos aspiracionales, es posible que se produzca paulatinamente una rotación de mercado desde empresas como Hermés, con un gran desempeño, a otras que han experimentado caídas y su negocio podría ver cierta recuperación. En Wall Street volvemos a ver dudas, con empresas como Applovin, Cisco o Shopify desplomándose más de un 10%. Las dudas de las empresas de software prosiguen y siguen castigando a las cotizadas.

El oro y la plata continúan con su comportamiento errático, cotizando con caídas del 3% y del 7% respectivamente. El bitcoin sigue cotizando por debajo de los 70.000$. El euro/dólar también ha tenido un comportamiento estable en el día de hoy, pero puede cambiar todo en la sesión de mañana con los datos de inflación de Estados Unidos.