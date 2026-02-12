Howmet Aerospace sube 10% tras resultados y alcanza 100.000 millones USD de capitalización bursátil

- Howmet Aerospace se consolida como uno de los líderes del actual ciclo aeroespacial y de defensa, con crecimiento sólido, balance saludable y fuerte expansión de utilidades. No obstante, la valorización exige continuidad casi perfecta del ciclo y ejecución sin fricciones.
Howmet Aerospace se ubica en el centro de uno de los ciclos alcistas más sólidos de los últimos años en aeroespacial y defensa. La acción acumula un retorno superior a 80% interanual y los últimos resultados trimestrales refuerzan esa dinámica. Los fundamentales continúan robustos: los flujos de caja están creciendo, el balance mantiene disciplina financiera y el mercado descuenta una ejecución prácticamente impecable de su estrategia de crecimiento.
Resultados 4T: cifras por encima del consenso
En el cuarto trimestre, la compañía reportó:
-
BPA No GAAP: 1,05 USD (vs. 0,97 USD esperado)
-
Ingresos: 2.200 millones USD (+16% interanual)
-
Ventas en Aeroespacial Comercial: +13% interanual
La reacción del mercado fue claramente positiva, con la acción avanzando cerca de 10% tras la publicación.
Además, la proyección para 2026 fue constructiva:
-
Ingresos: aproximadamente 9.100 millones USD
-
BPA ajustado: aproximadamente 4,45 USD
-
Flujo de caja libre: aproximadamente 1.600 millones USD
En términos anuales:
-
Ingresos: +11% interanual hasta 8.250 millones USD
-
EBITDA ajustado: +26% interanual hasta 2.400 millones USD
-
BPA ajustado: +40% interanual hasta 3,77 USD
-
Flujo de caja libre: 1.430 millones USD
Paralelamente, Howmet redujo su ratio deuda neta/EBITDA a 1,0x, amortizó parte de su deuda, ejecutó recompras de acciones y elevó de forma significativa el dividendo, reforzando la calidad y resiliencia de su generación de caja.
Fundamentales: demanda firme en un entorno cíclico
El crecimiento de Howmet está respaldado por:
-
Demanda sostenida en aviación comercial y elevada calidad de producto
-
Segmento de defensa dinámico (Aeroespacial Defensa +21% interanual en 2025)
-
Aumento de presupuestos de defensa en EE.UU. y Europa
-
Apalancamiento operativo junto a crecimiento de ingresos a doble dígito
Al mismo tiempo, la compañía mantiene un nivel elevado de inversión en capital (capex), lo que podría moderar el crecimiento del flujo de caja libre en el corto plazo, pero fortalece su posición competitiva en el largo plazo.
Con un BPA proyectado para 2026 en torno a 4,45–4,50 USD, el mercado valora a Howmet en más de 50x utilidades forward a 12 meses, mientras que el PER trailing supera 60x. Estos múltiplos son más característicos de compañías tecnológicas de alto crecimiento que de un fabricante tradicional de componentes aeroespaciales, incluso considerando su elevada eficiencia operativa.
Asumiendo un crecimiento estructural del BPA en torno a la franja alta de los “teens”, las valoraciones actuales implican un escenario optimista de continuidad del ciclo alcista con disrupciones limitadas.
Principales riesgos a monitorear
-
Volatilidad potencial en el gasto en defensa
-
Riesgo de menor ritmo de entregas en programas clave (por ejemplo, F-35)
-
Presión competitiva en componentes aeroespaciales
-
Capex elevado si el ciclo se debilita
-
Escalada de tensiones comerciales y efecto de aranceles
