El EUR/USD cae tras los datos del PMI

Los datos preliminares del PMI estadounidense para agosto de 2025 mostraron un fuerte impulso, con el Índice Compuesto de Producción subiendo a 55,4 (julio: 55,1), su nivel más alto en ocho meses, lo que indica una sólida expansión. El sector manufacturero repuntó con fuerza, ya que el PMI subió a 53,3 desde 49,8, su lectura más alta desde mayo de 2022, mientras que la producción se situó en 55,2. La actividad de servicios se mantuvo robusta en 55,4, aunque ligeramente por debajo del 55,7 de julio. La contratación se aceleró, alcanzando una de las tasas más rápidas en tres años, en medio de un aumento de la cartera de pedidos. Sin embargo, las presiones de costos impulsadas por los aranceles impulsaron los precios de los insumos a su mayor aumento desde principios de 2023, y la inflación de los precios de venta alcanzó su nivel más alto en tres años, lo que sugiere mayores riesgos de inflación a corto plazo a pesar de las mejores perspectivas de crecimiento. 15:45 PM, Estados Unidos - Datos del PMI de agosto:

Índice PMI de Servicios del S&P Global: actual: 55,4; pronóstico: 54,2; anterior: 55,7.

Índice PMI Compuesto del S&P Global : actual: 55,4; anterior: 55,1.

Índice PMI Manufacturero del S&P Global : actual: 53,3; pronóstico: 49,7; anterior: 49,8. Fuente: XStation5

