El mercado muestra una volatilidad moderada tras los últimos datos macroeconómicos de Europa y las nuevas cifras del mercado laboral estadounidense. El par Euro/Dólar ha retrocedido desde los máximos locales recientes, ya que los impulsos procedentes de los datos industriales y las señales del BCE han sido demasiado débiles para sostener el impulso alcista previo. Los inversores se mantienen cautos, vigilando el sentimiento risk-off y las expectativas sobre las decisiones del nuevo presidente de la Fed.

Gráfica par Euro/Dólar

¿Qué está moviendo hoy al EUR/USD?

Decisiones y comunicación del BCE

El BCE mantuvo ayer los tipos sin cambios, en línea con lo esperado. El banco destacó una inflación relativamente estable y el riesgo de un euro demasiado fuerte, lo que limita el margen para una apreciación adicional. En la práctica, el EUR/USD reacciona más a los datos macro y al sentimiento de mercado que a la decisión del BCE en sí.

Datos del mercado laboral de EE. UU.

Las últimas cifras mostraron:

Despidos Challenger: suben de 35.000 a 108.000

Solicitudes semanales de desempleo: 231.000 vs 213.000 esperadas

Vacantes JOLTS: caen a 6,5 millones (vs 7,2 millones esperados)

Todo ello apunta a un mercado laboral ligeramente más débil.

Sentimiento risk-off y datos europeos

Los datos industriales más flojos en Alemania y un ligero retroceso en las bolsas europeas mantienen un tono moderadamente risk-off. El EUR/USD se mantiene por debajo de 1,18, aunque la estructura de tendencia alcista del euro sigue intacta.

Nuevo presidente de la Fed y expectativas del mercado

Los mercados confían en que el nuevo presidente de la Fed mantenga independencia frente a la presión política. Los inversores no esperan recortes agresivos de tipos, lo que da algo de soporte al dólar y limita movimientos bruscos, incluida una apreciación rápida frente al euro.