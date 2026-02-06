- El euro se deprecia frente al dólar y retrocede tras los últimos datos macroeconómicos de Eurpoa y las cifras del mercado laboral de Estados Unidos.
El mercado muestra una volatilidad moderada tras los últimos datos macroeconómicos de Europa y las nuevas cifras del mercado laboral estadounidense. El par Euro/Dólar ha retrocedido desde los máximos locales recientes, ya que los impulsos procedentes de los datos industriales y las señales del BCE han sido demasiado débiles para sostener el impulso alcista previo. Los inversores se mantienen cautos, vigilando el sentimiento risk-off y las expectativas sobre las decisiones del nuevo presidente de la Fed.
Gráfica par Euro/Dólar
¿Qué está moviendo hoy al EUR/USD?
Decisiones y comunicación del BCE
El BCE mantuvo ayer los tipos sin cambios, en línea con lo esperado. El banco destacó una inflación relativamente estable y el riesgo de un euro demasiado fuerte, lo que limita el margen para una apreciación adicional. En la práctica, el EUR/USD reacciona más a los datos macro y al sentimiento de mercado que a la decisión del BCE en sí.
Datos del mercado laboral de EE. UU.
Las últimas cifras mostraron:
-
Despidos Challenger: suben de 35.000 a 108.000
-
Solicitudes semanales de desempleo: 231.000 vs 213.000 esperadas
-
Vacantes JOLTS: caen a 6,5 millones (vs 7,2 millones esperados)
Todo ello apunta a un mercado laboral ligeramente más débil.
Sentimiento risk-off y datos europeos
Los datos industriales más flojos en Alemania y un ligero retroceso en las bolsas europeas mantienen un tono moderadamente risk-off. El EUR/USD se mantiene por debajo de 1,18, aunque la estructura de tendencia alcista del euro sigue intacta.
Nuevo presidente de la Fed y expectativas del mercado
Los mercados confían en que el nuevo presidente de la Fed mantenga independencia frente a la presión política. Los inversores no esperan recortes agresivos de tipos, lo que da algo de soporte al dólar y limita movimientos bruscos, incluida una apreciación rápida frente al euro.
