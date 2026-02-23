Resumen diario: preocupaciones por IA deterioran el sentimiento en renta variable

Nos acercamos al cierre de la sesión del lunes en los mercados financieros, con predominio de retrocesos en las principales bolsas.

El DAX alemán perdió 1,1% en la sesión cash, el CAC40 francés cayó 0,22% y el FTSE100 británico retrocedió 0,02%. Las bolsas europeas reaccionaron con nerviosismo ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un nuevo arancel global uniforme del 15%, con efecto inmediato. La incertidumbre aumentó tras la decisión del Parlamento Europeo de congelar la ratificación del acuerdo comercial UE–EE.UU. (Turnberry Agreement), negociado en julio de 2025.

Novo Nordisk cayó más de 16% luego de que su fármaco contra la obesidad CagriSema no cumpliera el objetivo primario en un ensayo clínico, intensificando preocupaciones competitivas.

Wall Street: presión en small caps y tecnología

En Estados Unidos predominan las caídas en compañías de pequeña capitalización y tecnológicas. El Russell 2000 retrocede 1,6% y el NASDAQ 100 pierde 0,94%.

Las acciones de software y compañías de pagos retrocedieron con fuerza tras un informe de Citrini Research sobre riesgos asociados a la inteligencia artificial. El documento plantea un escenario hipotético denominado “Global Intelligence Crisis 2028”, en el que el desarrollo acelerado de IA afectaría modelos de negocio de software, fintech y plataformas de pagos.

El mercado reaccionó con ventas generalizadas pese a tratarse de un escenario teórico. DoorDash y American Express lideraron las caídas, seguidas por Visa, Mastercard, Salesforce, ServiceNow, MongoDB y AppLovin.

Los sectores defensivos del S&P 500 mostraron mejor desempeño relativo, con consumo básico subiendo 1,3% pese a la caída del índice general.

Las compañías de ciberseguridad cayeron por segundo día consecutivo tras el lanzamiento de una herramienta de escaneo de código por parte de Anthropic, lo que elevó temores sobre automatización vía IA. CrowdStrike (-10,9%), Zscaler (-10,2%), Netskope (-11,5%) y Cloudflare (-9,2%) encabezaron los descensos.

Movimientos corporativos destacados

PayPal atrae interés para una posible adquisición tras retroceder 46% en el último año, reduciendo su capitalización a aproximadamente USD 38.400 millones, según Bloomberg. La compañía mantiene conversaciones con bancos tras propuestas informales de competidores.

Domino’s Pizza cerró 2025 con resultados sólidos, respaldando la efectividad de su estrategia de crecimiento en un entorno macro complejo.

Materias primas, FX y cripto

La mayor incertidumbre favorece a los metales preciosos: la plata sube 3,7% y el oro avanza 2,2%.

En el mercado FX, el yen japonés y el franco suizo lideran las subas, mientras que las divisas oceánicas muestran los principales retrocesos.

Bitcoin cae por debajo de £65.000 y acumula pérdidas superiores al 4%, en un contexto de presión vendedora persistente.