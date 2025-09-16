El euro se dispara y roza máximos no vistos en cuatro años

El euro sigue acercándose a sus máximos de los últimos años. La moneda común ha llegado hoy a cotizar esta noche en el nivel de 1,1791 dólares, en lo que es su nivel más alto desde el pasado mes de julio, y acumula una subida cercana al 14% desde inicios de 2025. Una ruptura por encima del máximo de 1,1829 dólares de julio marcaría el nivel más alto desde septiembre de 2021. ¿Qué es lo que ha motivado los avances del euro?

La debilidad del dólar favorece al euro

Uno de los principales factores que podríamos identificar como punto clave en las subidas del euro es la búsqueda de alternativa al dólar. La divisa estadounidense ha sido el chivo expiatorio de las políticas adoptadas por Donald Trump. La guerra comercial, el intento de despedir de manera recurrente a Powell y limitar la independencia de la FED han sido algunos de los motivos de esta depreciación, que han ejercido una importante devaluación en el dólar, generando un mayor atractivo en otras divisas, como es el caso del euro.

Al principio de año, las políticas apostadas por varios países, principalmente Alemania, para eliminar el freno de su deuda fueron interpretadas por el mercado como una señal de crecimiento económico en el futuro. Esas proyecciones han sido ahora confirmadas por el BCE en su última reunión, celebrada la semana pasada, que ha mejorado sus expectativas sobre el crecimiento económico de la región medido a través del PIB.

La demanda se ve también respaldada por las expectativas de que el BCE no recorte más los tipos de interés en un momento en que se considera que la FED está a punto de iniciar un ciclo de flexibilización monetaria. La perspectiva de tres reducciones completas de 25 puntos básicos de los tipos de interés por parte de la FED para finales de año refuerza el atractivo del euro, impulsando las subidas.

La incertidumbre política, principalmente en la segunda economía de la región, Francia, no ha lastrado a la divisa común. Todo lo contrario, las subidas en la rentabilidad de los bonos está favoreciendo a una mayor entrada de capital y, por tanto, dando un nuevo impulso al euro.