El euro y el dólar en tensión previa a los datos macro

El PPI estadounidense es el catalizador central que puede romper el rango actual en una u otra dirección.

Las sorpresas en inflación europea dan un ligero soporte al euro, pero el sentimiento global sigue frágil.

El par EUR/USD cotiza actualmente alrededor de 1,1793. El mercado muestra una volatilidad moderada, reaccionando a los últimos datos macroeconómicos de Europa y al próximo dato del PPI de EE. UU. El par permanece en consolidación, ya que los impulsos procedentes de los datos de inflación y las señales de política monetaria son demasiado limitados para desencadenar una ruptura decisiva.

Los inversores se mantienen cautos, monitoreando tanto el sentimiento de aversión al riesgo como las expectativas respecto a futuras decisiones del BCE y la Fed.

Fuente: xStation5

¿Qué está moviendo al par EUR/USD hoy?

Inflación y PIB en Europa

Hoy se publicaron las lecturas preliminares de inflación al consumidor en Francia y España.

En Francia, el IPC aumentó un 0,7% m/m y un 1,0% y/y en febrero, mientras que el IPCA subió un 0,8% m/m y un 1,1% y/y, por encima de las previsiones, lo que sugiere una ligera aceleración de las presiones de precios.

En España, el IPC subió un 2,3% y/y y el IPCA un 2,5% y/y, también superando expectativas. Mientras tanto, el PIB de Francia para el cuarto trimestre fue del 0,2% q/q, con un aumento del gasto del consumidor del 0,5% m/m, confirmando un crecimiento económico estable aunque moderado.

En Alemania, el mercado espera las lecturas oficiales del IPCA y el IPC a las 14:00 CET. Datos previos de los estados federados sugieren una ligera desaceleración de las presiones de precios, con la inflación anual en torno al 2,1% y/y, manteniendo al euro en una zona de apoyo moderado antes de posibles reacciones del BCE.

PPI y situación en EE. UU.

El Índice de Precios al Productor (PPI) de EE. UU. se publicará a las 14:30 CET. Las previsiones apuntan a una desaceleración del ritmo de crecimiento hasta +0,3% m/m desde el +0,5% previo, con un crecimiento anual esperado alrededor del +2,6% y/y. Si las lecturas coinciden o quedan por debajo de las expectativas, el dólar podría debilitarse, apoyando al par EUR/USD; datos superiores a lo esperado podrían tener el efecto contrario.

Sentimiento de riesgo y reacciones del mercado

A pesar del aumento moderado del euro frente al dólar, los mercados se mantienen cautos antes de las publicaciones clave de Alemania y EE. UU. El par EUR/USD continúa cotizando en consolidación alrededor de 1,1793, con fluctuaciones de corto plazo limitadas.

Expectativas para la Fed y el BCE

Los mercados confían en la relativa independencia del nuevo presidente de la Fed, esperando que los tipos no se recorten de forma abrupta. Esto proporciona cierto apoyo al dólar, pero limita movimientos bruscos, incluida una apreciación fuerte del USD frente al euro. Mientras tanto, la inflación y el PIB estables en Europa sugieren que el BCE seguirá manteniendo un enfoque cauteloso respecto a ajustes de tipos.