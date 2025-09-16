El par EUR/USD registró un avance del 0,3 % en la jornada de hoy, superando el umbral psicológico de 1,18, un nivel no visto desde junio. Este repunte se atribuye a una combinación de factores que han debilitado al dólar estadounidense, entre ellos los recientes datos del mercado laboral que apuntan a una desaceleración, así como el informe manufacturero de la Fed de Nueva York publicado ayer, que mostró una contracción más profunda de lo esperado en el sector.

El eurodólar se dispara por la situación de Estados Unidos y la postura del BCE

Los inversores centran ahora su atención en el informe de ventas minoristas de EE. UU., que se publicará hoy a las 14:30h. Se espera un aumento mensual del 0,2 %, por debajo del 0,5 % anterior, mientras que las ventas subyacentes podrían subir un 0,4 %, superando el dato previo de 0,3 %. Una lectura más débil podría reforzar las expectativas de que la Reserva Federal adopte una postura más acomodaticia. De hecho, los mercados ya descuentan al menos tres recortes de tipos en 2025 y cuatro más en 2026, lo que presiona al dólar y favorece al euro.

En contraste, el Banco Central Europeo ha adoptado una postura más firme. En declaraciones recientes, la institución señaló que el “proceso desinflacionario ha concluido”, lo que sugiere que no seguirá el mismo ritmo de flexibilización que la Fed. Esta divergencia en las políticas monetarias refuerza el atractivo del euro frente al dólar, especialmente en un contexto donde los datos económicos europeos muestran señales de estabilización.