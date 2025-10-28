- Nordex sube casi un 20% y alcanza su máximo en 9 años.
- Nordex sube casi un 20% y alcanza su máximo en 9 años.
- El fabricante de energía eólica reportó beneficios preliminares mucho más altas de lo esperado.
- La compañía afirmó que ahora espera que su margen EBITDA para el año 2025 se sitúe entre el 7,5% y el 8,5%, en comparación con el pronóstico anterior del 5% al 7%.
Las acciones de Nordex, el fabricante alemán de turbinas eólicas, subieron bruscamente el martes por la mañana en las operaciones europeas después de que la compañía aumentara su estimación del margen de beneficio operativo (EBITDA) para todo el año.
Las acciones de Nordex celebran los buenos resultados
En un comunicado, la compañía afirmó que ahora espera que su margen EBITDA para el año 2025 se sitúe entre el 7,5% y el 8,5%, en comparación con la previsión anterior del 5% al 7%. Nordex explicó que la mejora en las perspectivas de margen se debió al sólido rendimiento operativo de sus divisiones de proyectos y servicios, así como a un entorno macroeconómico estable.
El resto de las previsiones se mantienen sin cambios: se espera que los ingresos anuales se sitúen entre 7.400 y 7.900 millones de euros, mientras que las inversiones (capex) se estiman en torno a los 200 millones de euros.
Los analistas de Kepler Cheuvreux afirmaron que esperan que las previsiones de consenso para el beneficio operativo de 2025 aumenten aproximadamente un 22%, hasta alcanzar los 600 millones de euros, señalando que «la sólida ejecución de los proyectos permitió una mayor liberación de contingencias de lo presupuestado inicialmente a principios de año». «Seguimos centrados en impulsar el crecimiento rentable y en crear valor a largo plazo para nuestros accionistas», declaró el director ejecutivo, José Luis Blanco, en un comunicado.
Nordex también publicó los resultados preliminares del tercer trimestre: el EBITDA alcanzó los 136 millones de euros con un margen del 8%, en comparación con los 72 millones de euros y el 4,3% del mismo período del año anterior. Se espera que los ingresos del trimestre asciendan a unos 1.706 millones de euros, aproximadamente en línea con los del año anterior, debido principalmente a los efectos estacionales y a los retrasos temporales de los proveedores en Turquía. Nordex publicará su informe completo del tercer trimestre el 4 de noviembre.
