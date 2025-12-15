¿El fin de Zillow? Google entra a un nuevo mercado

Zillow Group es una empresa que opera una amplia plataforma de servicios para la compraventa de bienes raíces y actividades relacionadas. Su portafolio es diverso e incluye corretaje inmobiliario, valorización de propiedades, evaluación de solvencia crediticia y soporte integral para anunciantes y contratistas. La compañía fue una de las principales beneficiarias del auge especulativo del mercado inmobiliario en 2020.
Sin embargo, la acción ha acumulado una caída superior a 55% desde su máximo, y solo en la sesión de hoy retrocedió cerca de 10%. El mercado inmobiliario de Estados Unidos lleva varios trimestres enfriándose de forma sostenida, lo que ha presionado las valorizaciones de las empresas vinculadas al sector. No obstante, la caída de hoy está directamente relacionada con la aparición de un nuevo competidor.
En condiciones normales, desplazar a Zillow de su posición de liderazgo sería extremadamente difícil debido a su cuota de mercado, fortaleza de marca y economías de escala. Sin embargo, el nicho en el que se ha consolidado la compañía ahora se encuentra en la mira del peor rival posible: Google. Alphabet anunció que está probando su propia plataforma para la búsqueda y venta de bienes raíces, la cual —por sus funcionalidades y principios operativos— competiría de forma directa con Zillow.
El servicio aún no tiene nombre, pero la amenaza ya es considerable. Dado el historial de Google conquistando nuevos mercados, todo indica que su avance podría ser difícil de frenar. En este escenario, la potencial víctima sería Zillow. Google cuenta con datos, infraestructura, capital y talento que superan ampliamente las capacidades de Zillow.
Si Zillow no lleva a cabo una reforma profunda de su modelo de negocio para alinearse con las ambiciones de Google —o si el propio Google no decide abandonar este mercado—, este movimiento podría marcar el inicio del fin para la plataforma.
Z.US (D1)
Fuente: xStation5
