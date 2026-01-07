- El S&P 500 cotiza muy plano
El S&P 500 abre ligeramente al alza y empieza la jornada con repuntes del 0,1%. El contexto geopolítico se está poniendo más complicado que el año pasado, sorprendentemente por una intervención más activa de Estados Unidos, a pesar de que este no fue el estilo del primer mandato de Trump. En cualquier caso, siempre hay que tener en mente que las bolsas, a pesar de que puedan reaccionar en el corto plazo a estos eventos, terminan por relativizarlos.
Empresas que suben en el S&P 500
Las acciones de Intel están liderando al S&P 500 con subidas de más del 5%. Los inversores han acogido con optimismo los anuncios de la última feria de tecnología en la que ha participado la empresa esta misma semana y donde anunció el lanzamiento de un nuevo chip para los portátiles más avanzados, lo que pone en el punto de mira a AMD. Además, estos serán fabricados plenamente por la propia Intel, en busca de combatir contra TSMC. Otros valores tecnológicos también se anotan subidas, pero dentro de las 7 Magníficas vemos caídas tanto en Apple como en Meta. La compañía liderada por Musk se podría enfrentar a más problemas regulatorios por la compra de Manus, una start-up de inteligencia artificial con raíces chinas. Según Financial Times, el gobierno chino estaría revisando la operación.
En la parte baja también vemos fuertes caídas, por parte de renovables y empresas relacionadas con el sector de semiconductores. Sin embargo, la tabla está bastante dividida.
¿Cómo invertir en el S&P 500?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice tenemos el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
