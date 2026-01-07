El Nasdaq 100 sigue subiendo📈

El mercado bursátil estadounidense registra subidas hoy, con Eli Lilly (LLY.US) e Intel (INTC.US) como las principales empresas. Recientemente, Nvidia elevó su pronóstico de ingresos, lo que claramente ha aliviado las preocupaciones sobre una "burbuja tecnológica" y las altas valoraciones del mercado bursátil estadounidense. Sin embargo, el S&P 500 se mantiene prácticamente sin cambios y el Dow Jones Indice de Precios al Consumidor cae casi un 0,4%.

Otras empresas que atraen la atención de los inversores son Applied Digital, Constellation Brands y Caterpillar, debido a sus resultados o a las presentaciones programadas de la gerencia. Por otro lado, las acciones de SanDisk han bajado casi un 3% tras un aumento de casi el 27% en la sesión anterior.

Datos económicos

Las nóminas privadas de ADP en EE. UU. mostraron un crecimiento del empleo ligeramente inferior al esperado.

Los pedidos de fábrica en Neico cayeron más bruscamente de lo previsto.

Los datos de JOLTS indicaron una menor oferta de empleo.

Mientras tanto, el índice ISM de Servicios superó las expectativas.

Tras los informes que indican que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo previamente sancionado a EE. UU., los precios del petróleo se mantienen cerca de los 60 dólares por barril a nivel mundial. El aumento de la oferta venezolana podría profundizar la tendencia bajista actual en los precios del petróleo y contrarrestar las subidas impulsadas por las tensiones geopolíticas. La bajada de los precios del petróleo impulsa el repunte del mercado bursátil y alivia las preocupaciones sobre la inflación.

Fuente: xStation5

Gráfico del Nasdaq 100 con velas de 1 hora

Fuente: xStation5

Eli Lilly en racha ganadora



Las acciones de Eli Lilly subieron casi un 4% tras la noticia de la adquisición de Ventyx Biosciences, un acuerdo que podría superar los mil millones de dólares, según el Wall Street Journal, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. El anuncio podría ser inminente.

Acerca de Ventyx Biosciences:

Produce medicamentos para enfermedades inmunológicas e inflamatorias.

Objetivos de adquisición para Eli Lilly:

Desarrollar nuevas terapias para enfermedades inflamatorias intestinales, como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa.

Tratamientos para la enfermedad de Parkinson.

Medicamentos para problemas cardiovasculares relacionados con la obesidad.

Tras el anuncio, las acciones de Ventyx subieron más del 50% en las operaciones fuera de horario, lo que refleja el optimismo de los inversores. Ni Eli Lilly ni Ventyx han hecho comentarios sobre futuras negociaciones de desarrollo comercial. La adquisición se alinea con la estrategia de Eli Lilly de expandirse más allá de sus segmentos de diabetes y obesidad, fortaleciendo su presencia en inmunología y neurociencia. Las acciones han alcanzado hoy máximos casi históricos.

Fuente: xStation5

