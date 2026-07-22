El gas europeo se dispara un 50% ante el riesgo de un invierno con menores reservas

- El gas europeo acumula una subida cercana al 50% en el último mes por las tensiones geopolíticas, el calor y las dificultades para rellenar las reservas antes del invierno.
- La creciente demanda energética de la inteligencia artificial amenaza con convertir el gas natural en uno de los recursos estratégicos de la próxima década, aumentando la presión sobre un mercado ya tensionado.
- El gas europeo acumula una subida cercana al 50% en el último mes por las tensiones geopolíticas, el calor y las dificultades para rellenar las reservas antes del invierno.
- La creciente demanda energética de la inteligencia artificial amenaza con convertir el gas natural en uno de los recursos estratégicos de la próxima década, aumentando la presión sobre un mercado ya tensionado.
Los precios del gas natural en Europa continúan escalando y el contrato de referencia holandés TTF supera los 62 euros por MWh, lo que supone un repunte cercano al 50% desde finales de junio. La combinación de las elevadas temperaturas, la incertidumbre geopolítica en Oriente Medio y unas reservas europeas todavía insuficientes de cara al invierno está tensionando nuevamente el mercado energético.
Sin embargo, más allá del impacto inmediato del conflicto con Irán, los inversores empiezan a prestar atención a un factor estructural que podría mantener elevados los precios durante los próximos años: el fuerte aumento del consumo energético provocado por la inteligencia artificial.
Europa afronta el invierno con un mercado del gas más ajustado
Las olas de calor han incrementado la demanda de electricidad para el uso de aire acondicionado, mientras que parte del parque nuclear francés ha reducido temporalmente su producción, obligando a recurrir en mayor medida a las centrales de ciclo combinado.
A ello se suma una mayor competencia con Asia por el suministro de gas natural licuado (GNL), ya que varios cargamentos previstos para Europa han sido desviados hacia compradores asiáticos dispuestos a pagar precios superiores.
La situación preocupa especialmente por la cercanía del invierno. Alemania apenas ha llenado el 45% de sus reservas de gas frente al objetivo del 70%, mientras que Equinor, el principal proveedor de gas de Europa, ha advertido de que la región podría no alcanzar sus niveles de almacenamiento previstos si continúan las interrupciones en el estrecho de Ormuz.
La inteligencia artificial amenaza con cambiar el mercado del gas
Más allá de la situación actual, varios analistas consideran que la inteligencia artificial podría convertirse en uno de los principales motores de la demanda energética durante la próxima década.
El crecimiento de los centros de datos está disparando el consumo eléctrico y, en Estados Unidos, el gas natural genera ya más del 40% de la electricidad. Algunas firmas de inversión prevén que, a partir de 2028, la demanda supere a la oferta disponible, provocando un déficit estructural de suministro y presionando al alza tanto el precio del gas como el de la electricidad.
Este escenario podría beneficiar especialmente a los productores de gas natural y acelerar las inversiones en energía nuclear y renovables, al tiempo que incrementaría uno de los principales costes operativos de las grandes compañías tecnológicas dedicadas a la computación en la nube y a la inteligencia artificial.
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