🚨La economía española podría estar en peligro

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Inflación desbocada en España: La tasa sube al 3,6% interanual (3,9% armonizada) impulsada por el encarecimiento de los combustibles y una economía sobrecalentada, sin mostrar síntomas de desaceleración.
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Divergencia con la Eurozona: España registra un ritmo de precios muy superior al de la media europea (prevista en el 2,9% interanual), donde las tensiones inflacionarias se encuentran bastante más controladas.
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Dilema perjudicial del BCE: Si el Banco Central Europeo modera las subidas de tipos para proteger a economías en apuros como Alemania o Francia, dejará a España expuesta a una inflación fuera de control.
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Inflación desbocada en España: La tasa sube al 3,6% interanual (3,9% armonizada) impulsada por el encarecimiento de los combustibles y una economía sobrecalentada, sin mostrar síntomas de desaceleración.
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Divergencia con la Eurozona: España registra un ritmo de precios muy superior al de la media europea (prevista en el 2,9% interanual), donde las tensiones inflacionarias se encuentran bastante más controladas.
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Dilema perjudicial del BCE: Si el Banco Central Europeo modera las subidas de tipos para proteger a economías en apuros como Alemania o Francia, dejará a España expuesta a una inflación fuera de control.
En España preocupa la inflación. El dato de julio es del 3,6%, una décima por encima de la primera lectura. Además, la intermensual fue del 0,3%, lo que deja la anualizada en el 3,66%. Es decir, no vemos ralentización por ningún lado. Por su parte, la armonizada se ubicó en el 3,9%. ¿Y en Europa?
La economía española muestra un mayor ritmo de inflación que Europa
La inflación en España está en niveles muy altos. Esto preocupa porque en otros países europeos la inflación está mucho más controlada, por lo que la presión para que el BCE suba tipos no es tan elevada como parece. Aunque en septiembre podamos ver una subida de 25 puntos básicos, España necesita el final de la guerra y la vuelta a la normalidad de los precios del petróleo. El transporte fue el componente que mayor impacto tuvo en la inflación, debido a los precios del combustible. En cualquier caso, la inflación en España es mayor porque estamos en una economía sobrecalentada.
Esta semana tendremos el dato de inflación de la Eurozona y las expectativas son del 2,9% interanual y del 0,2% intermensual, lo que dejaría a la anualizada por debajo del 2,5%. Es decir, podemos ver cómo el ritmo del BCE no le viene bien a la economía española. Si el BCE se toma las cosas con calma para no dañar a las economías de países como Francia o Alemania, la inflación de España podría seguir acelerándose. Sin embargo, si acelera el ritmo de subidas de tipos, también se corre el riesgo de dañar demasiado a las economías que ya muestran cierta debilidad.
De nuevo, el BCE en una encrucijada que no beneficia a la economía española.
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