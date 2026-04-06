El gas natural bajo presión: el clima se calienta, el gas se enfría

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El Niño 2026 apunta a presión bajista estructural en el gas
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Inventarios altos y demanda débil dejan poco espacio para sorpresas alcistas
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Menos huracanes y menos calor eliminan la prima meteorológica
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El Niño 2026 apunta a presión bajista estructural en el gas
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Inventarios altos y demanda débil dejan poco espacio para sorpresas alcistas
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Menos huracanes y menos calor eliminan la prima meteorológica
Las previsiones apuntan a un "El Niño" excepcionalmente fuerte en 2026, con temperaturas de la superficie oceánica que podrían aumentar hasta ~2,5 °C, situando este episodio al nivel o incluso por encima, de los eventos históricos de 1997–98 y 2015–16. Un escenario así implica cambios significativos en los patrones climáticos globales, incluyendo inviernos más suaves y menor volatilidad térmica en verano en Estados Unidos.
Desde la perspectiva del mercado del gas natural, la implicación clave es mayor nivel de inventarios y menor demanda energética durante primavera y verano. Como resultado, el entorno de mercado se vuelve fundamentalmente bajista para los precios del gas estadounidense, especialmente considerando la ya débil demanda estacional (menos calefacción y menor demanda de refrigeración).
Señales clave del fenómeno "El Niño"
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Los modelos coinciden casi unánimemente en proyectar un fuerte calentamiento en la región Niño 3.4 para otoño de 2026, aumentando la confianza en un escenario de "El Niño" muy intenso.
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Anomalías de temperatura superficial del mar superiores a +2,0 °C en el Pacífico ecuatorial indican una disrupción amplia y persistente de la circulación atmosférica.
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En la práctica, esto se traduce en un invierno más cálido en Norteamérica, reduciendo la demanda de calefacción y elevando los niveles de almacenamiento al final de la temporada.
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Entrar en primavera con inventarios elevados coloca al mercado del gas en una fase de exceso de oferta, lo que históricamente se traduce en debilidad de precios durante la shoulder season.
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En verano, "El Niño" tiende a limitar la frecuencia e intensidad de olas de calor en partes de EE. UU., reduciendo la demanda eléctrica y el consumo de gas en generación.
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Al mismo tiempo, suprime la actividad de huracanes en el Atlántico, reduciendo el riesgo de interrupciones de suministro en el Golfo de México.
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Esto reduce la prima de riesgo meteorológico que normalmente sostiene los precios del gas en verano.
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Las fuertes anomalías de precipitación —sequía en Indonesia y el norte de Australia, junto con lluvias excesivas en el Pacífico ecuatorial— confirman la magnitud y alcance global de la disrupción climática.
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Desde una perspectiva de valoración, el ritmo de inyecciones en almacenamiento durante primavera y su desviación respecto a la media de cinco años siguen siendo variables críticas.
Conclusión
En resumen, un escenario de "El Niño" muy fuerte, posiblemente el más intenso en más de 140 años, crea un entorno en el que los precios del gas estadounidense tienen un potencial alcista muy limitado, con un balance de mercado que se inclina hacia el exceso de oferta, salvo que una fuerte demanda externa compense la situación.
Gráfico del Gas Natural
Fuente: xStation5
Fuente: ECMWF
Fuente: ECMWF
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