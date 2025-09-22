El gas natural cae cerca de un 3% por excedente de inventarios 📉

Los futuros del gas natural continuaron a la baja el lunes, con los precios cayendo cerca de un 3% en el Nymex, situándose actualmente en torno a 2,820, presionados por la amplia oferta, la debilidad de las exportaciones de GNL y un clima templado. De acuerdo con el informe del jueves, los inventarios de gas natural en EE. UU. aumentaron en 80 BCF durante la semana que finalizó el 12 de septiembre, superando las expectativas y el promedio de cinco años, mientras que el consumo diario se redujo a 88.5 BCF debido a un clima más suave y a la menor demanda residencial/comercial. Los inventarios totales se mantienen un 6.3% por encima del promedio de cinco años, proporcionando un colchón sustancial de cara al invierno. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El almacenamiento abundante y la constante producción en EE. UU. limitan los riesgos bajistas, aunque un clima más cálido podría reducir temporalmente la demanda del sector eléctrico. Las tendencias de largo plazo, como el incremento de las exportaciones de GNL, el consumo industrial y la electrificación global, podrían sostener un mercado estructuralmente más sólido hacia 2026. Fuente: xStation 5

