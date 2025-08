El gas natural en mínimos desde noviembre de 2024 📉

Los contratos de gas natural Henry Hub est谩n cayendo a sus niveles m谩s bajos desde finales del oto帽o del a帽o pasado, probando un soporte t茅cnico clave cerca de los 2,95$. Si bien los pron贸sticos apuntan a una importante acumulaci贸n de calor durante los pr贸ximos 10 d铆as, la demanda se mantiene moderada debido a las condiciones suaves actuales en la mayor parte de Estados Unidos. M谩s importante a煤n, la s贸lida oferta interna y los elevados niveles de almacenamiento contin煤an afectando la confianza del mercado, contrarrestando tanto el aumento de las exportaciones de GNL como las proyecciones de demanda impulsadas por el clima. Los precios rondan actualmente el nivel t茅cnico cr铆tico de 2,972$, y una ruptura decisiva por debajo de este nivel podr铆a allanar el camino para ca铆das m谩s profundas, potencialmente hacia los 2,885$, una zona de precios no visitada en varios meses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil A pesar de que los modelos meteorol贸gicos predicen una ola de calor entre el 9 y el 17 de agosto, con temperaturas generalizadas de entre 30 y 40 掳C (90 y 100 掳F), las condiciones actuales siguen siendo demasiado suaves para generar una demanda significativa de gas para refrigeraci贸n. Gran parte de Estados Unidos est谩 experimentando temperaturas moderadas estacionales, con cargas limitadas de aire acondicionado fuera de los estados del sur y California. Se espera un repunte m谩s fuerte en la demanda de electricidad a finales de semana, impulsado por las costas sur y oeste.

Por ahora, el clima a corto plazo sigue siendo un catalizador d茅bil, y los mercados de futuros muestran un claro escepticismo, lo que indica una falta de convicci贸n de que el calor sea duradero o lo suficientemente impactante como para alterar los fundamentos. Fuente: NOAA, CPC La oferta de gas natural sigue aumentando Fundamentalmente, el crecimiento de la producci贸n sigue superando al consumo en EE. UU., incluso con las fluctuaciones habituales del verano. Seg煤n datos recientes (1 de agosto), la producci贸n de gas seco en los 48 estados continentales alcanz贸 los 108.100 millones de pies c煤bicos por d铆a (Bcf/d), un aumento interanual del 3,4%. Mientras tanto, la demanda total de gas en EE. UU. ha ca铆do a 76.1 Bcf/d, lo que supone una pronunciada ca铆da interanual del 13%. Este desequilibrio, cada vez mayor, sigue presionando los precios. Las exportaciones de GNL han mejorado, alcanzando los 15,2 mil millones de pies c煤bicos diarios (Bcf/d), y si bien esto supone cierto alivio, no es suficiente para equilibrar el mercado ante la s贸lida oferta interna.

Baker Hughes inform贸 la semana pasada un aumento de dos plataformas de gas activas, lo que eleva el total a 124, el mayor en dos a帽os, lo que refleja la confianza de los productores y las expectativas de una actividad sostenida en el sector upstream.

La pol铆tica regulatoria estadounidense tambi茅n se inclina a fomentar la producci贸n continua, lo que agrava el panorama de sobreoferta. El exceso de almacenamiento refuerza el impulso bajista Otra presi贸n a la baja provino del informe de almacenamiento de la EIA del jueves pasado, que indic贸 una inyecci贸n de +48 Bcf para la semana que termin贸 el 25 de julio, muy por encima del consenso del mercado de +41 Bcf y casi el doble del promedio estacional de cinco a帽os de +24 Bcf. Los inventarios actuales se sit煤an un 6,7% por encima del promedio de cinco a帽os, aunque a煤n un 3,9% por debajo de los niveles del a帽o pasado.

Si bien la generaci贸n total de energ铆a en EE. UU. aument贸 un 8,1 % interanual, el impacto positivo de estos datos se vio atenuado por la abrumadora informaci贸n sobre la oferta y los inventarios. Cotizaci贸n del gas natural Desde una perspectiva t茅cnica, el clima podr铆a indicar un escenario alcista, especialmente en el centro y este de EE. UU., pero el mercado est谩 descontando los fundamentos, no los pron贸sticos. La percepci贸n predominante sigue siendo que el exceso de oferta es la fuerza dominante, y la acci贸n del precio refleja esta realidad. El RSI en el gr谩fico diario se acerca a la zona de sobreventa, lo que sugiere un posible agotamiento a corto plazo entre los vendedores.

Los niveles de resistencia se mantienen claramente definidos en 3,14 $ (zona de reacci贸n reciente del precio) y 3,38 $ (retroceso de Fibonacci).

Una ca铆da sostenida por debajo de 2,90 $ podr铆a abrir la puerta a una correcci贸n m谩s profunda, extendiendo el impulso bajista hasta finales del verano (antes de que se activen los catalizadores de la estacionalidad). El mercado del gas natural sigue estancado por un exceso de oferta estructural, a pesar de que los pron贸sticos meteorol贸gicos a corto plazo prometen una mayor demanda. Con la producci贸n a niveles casi r茅cord, el crecimiento de las exportaciones de GNL incapaz de absorber el exceso y la acumulaci贸n de almacenamiento a un ritmo m谩s r谩pido de lo previsto, esto por s铆 solo podr铆a no ser suficiente para cambiar la situaci贸n. Hasta que surja un reequilibrio estructural mediante recortes de producci贸n, el aumento de las exportaciones o la prolongaci贸n de los precios de la calefacci贸n podr铆an seguir poniendo a prueba la paciencia de los compradores. 聽 Fuente : Plataforma de XTB

