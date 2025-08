La CNMV sanciona a Grifols y sus consejeros

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto multas que suman 1,4 millones de euros a la farmacéutica Grifols y a varios de sus consejeros debido a defectos en la información financiera y en los informes de gestión correspondientes a los años 2021, 2022 y 2023, así como al primer semestre de 2023. Las sanciones se deben a la inclusión de datos inexactos, no veraces u omitidos aspectos relevantes conforme a las normas contables, además de información engañosa sobre el método de cálculo de algunas medidas alternativas del rendimiento (APM). La resolución de la CNMV, publicada este miércoles 6 de agosto en el Boletín Oficial del Estado, pone fin a un expediente sancionador abierto tras acusaciones de la firma Gotham City Research en 2024, que apuntaron a un posible maquillaje de cuentas por parte de Grifols, desencadenando una crisis de confianza en el mercado. Esta acción refleja una de las medidas disciplinarias más severas recientes contra la farmacéutica y marca una importante llamada de atención sobre su gobierno corporativo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil ¿Cómo es la multa de la CNMV a Grifols? Las sanciones de la CNMV a Grifols responden a infracciones consideradas continuadas y muy graves, incluyendo la vulneración de las normas internacionales de información financiera y la provisión de información engañosa. La multa oficial de la CNMV asciende a un total de 1,4 millones de euros. De este total, 800.000 euros corresponden a la multa impuesta directamente a la compañía por suministrar datos inexactos o no veraces en los informes financieros anuales consolidados de 2021, 2022 y 2023 y el primer semestre de 2023. Además, se han impuesto multas a varios miembros de la cúpula y consejeros de Grifols, incluyendo sanciones de 40.000 euros para Carina Szpilka, Raimon Grifols Roura y Víctor Grifols Deu, entre otros. Los directivos Raimon Grifols y Víctor Grifols han recibido multas de 52.000 euros cada uno, y otros consejeros también han sido sancionados con montos que varían desde 3.000 hasta 12.000 euros según su implicación. Por otra parte, la CNMV señala que, si aplicara la sanción máxima proporcional a la gravedad de las infracciones, la multa podría haber llegado a más de 500 millones de euros, sumando aproximadamente 419 millones por datos inexactos en varios años y otros 108 millones por información engañosa en los informes de gestión. Sin embargo, la legislación española limita la sanción máxima a 10 millones de euros, y por principio de proporcionalidad la multa final se redujo a alrededor de un millón para la compañía, repartida en las dos infracciones principales. Grifols, que en la jornada de hoy está acusando la amenaza arancelaria, ha decidido recurrir las multas ante la Audiencia Nacional, y hasta ahora estas sanciones, aunque firmes en vía administrativa, podrían ser revisadas judicialmente.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.