Glencore decide quedarse en Londres

La compañía suiza de materias primas Glencore ha presentado esta mañana sus resultados trimestrales, y de momento han decepcionado al mercado. Las acciones de Glencore bajan cerca de un 4% en estos instantes tocando sus mínimos diarios. Resultados de Glencore Glencore ha publicado una disminución del 26% en la producción de cobre durante el primer semestre, en comparación con el mismo periodo del año anterior, debido a menores leyes del mineral en varias minas. La empresa afirmó que compensaría la diferencia en el segundo semestre, pero no sólo se ha visto afectada por la caída en la producción. El precio del carbón ha limitado el precio de las acciones de la minera, que ha bajado un 26% en el último año. Aunque hay riesgo de una mayor caída, especialmente dadas las elevadas reservas chinas, el peor periodo estacional ya ha pasado, y vemos complicado que se repitan circunstancias tan negativas como lo ocurrido en los primeros meses del año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los beneficios antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización fueron de 5.400 millones de dólares durante el primer semestre, un 14% menos que en el mismo período del año anterior. Otro punto negativo ha sido el crecimiento de la deuda neta ajustada de la compañía, que aumentó a 13.500 millones de dólares en comparación con su objetivo declarado de 10.000 millones de dólares, lo cual es una mala señal en un entorno de subida en la rentabilidad de los bonos por la dudas sobre el compromiso fiscal en países como Estados Unidos y Reino Unido. Para compensar esta caída en los beneficios, el objetivo de Glencore es completar su plan de reducción de costes, que incluirá eliminar cientos de empleos de su fuerza laboral global de 150.000 personas, para finales de 2026. ¿A qué se dedica Glencore? Glencore es una de las mayores compañías de materias primas a nivel mundial, produciendo y comercializando más de 60 recursos como cobre, cobalto, níquel, carbón, petróleo, gas y productos agrícolas. Forma parte del índice FTSE 100 del Reino Unido y es considerado por muchos como la marca minera más valiosa del mundo. Precisamente, este último punto ha sido lo más comentado en la presentación de resultados Glencore decide quedarse en Reino Unido Glencore ha dicho que mantendrá su cotización en Londres, descartando un posible traslado a Nueva York, después de que la minera suiza dijera que un cambio no ofrecería mayor valor a los accionistas. La compañía, dijo en febrero que estaba considerando abandonar Londres, en una decisión que habría empañado el estatus de la ciudad como centro de la industria minera mundial. El presidente de la compañía, Gary Nagel, dijo que Glencore había realizado una revisión de las bolsas e identificado a Nueva York como la alternativa potencial más atractiva a una cotización en Londres. Sin embargo, la incertidumbre sobre si Glencore sería incluido en el índice S&P 500 fue "un factor importante en su cálculo", dijo Nagel. Evidentemente dar el salto a Wall Street acarrea costes y si no llegas a entrar en el grupo del S&P 500, pierdes la posibilidad de recibir fuertes ingresos de capital por parte de los principales fondos que replican el comportamiento del índice. La decisión de quedarse es un impulso para la bolsa de Londres, que se ha visto afectada por una serie de deserciones, incluidas las de la fintech Wise, el grupo de materiales de construcción CRH y el grupo de apuestas Flutter. El mercado británico se ha contraído en los últimos años, debido a la gran cantidad de exclusiones de bolsa relacionadas con acuerdos, al lento ritmo de las ofertas públicas iniciales, lo que ha resultado en una disminución de acciones, y el Brexit. En otras industrias hay empresas que sopesan una salida de Londres, considerando la mayor disponibilidad de capital, los mayores múltiplos y el mayor interés por los combustibles fósiles en EE. UU. La importante petrolera Shell ya había considerado mudarse a EE. UU., mientras que BHP Group cesó su doble cotización para centrarse en Australia.



