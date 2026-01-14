El gasto del consumidor estadounidense se mantiene fuerte hasta finales de 2025 📈📌

Datos de venta minorista en Estados Unidos.

Ventas Minoristas en EE. UU.:

Las ventas minoristas y de servicios de alimentación en EE. UU. ascendieron a 735.900 millones de dólares en noviembre de 2025, con un incremento del 0,6% intermensual y del 3,3% interanual, lo que indica una demanda constante de los consumidores de cara a fin de año. Las ventas del período septiembre-noviembre aumentaron un 3,6% con respecto al año anterior, a pesar de una ligera revisión a la baja de la actividad de octubre. El crecimiento fue generalizado: el comercio minorista también aumentó un 0,6% intermensual, mientras que los comercios minoristas sin tiendas físicas aumentaron un 7,2% interanual y los establecimientos de restauración y bebidas subieron un 4,9% interanual, lo que subraya la continua fortaleza del comercio electrónico y los servicios al consumidor.

Ventas Minoristas en EE. UU. (M/M) Real: 0,6% (Pronóstico: 0,5%, Anterior: 0,0%)

Ventas Minoristas Principales en EE. UU. (M/M) Real: 0,5% (Pronóstico: 0,4%, Anterior: 0,4%)

Inflación del IPP de EE. UU.:

Los precios al productor de EE. UU. aumentaron un 0,2% intermensual en noviembre de 2025, elevando el IPP general al +3,0% interanual, ya que el aumento de los precios de los bienes, impulsado principalmente por la energía, compensó la inflación estancada de los servicios. La demanda final de bienes aumentó un 0,9% intermensual, el mayor incremento desde principios de 2024, con un alza del 4,6% en los precios de la energía y del 10,5% en la gasolina, mientras que la demanda final de servicios se mantuvo sin cambios debido a la caída de los márgenes comerciales. Las presiones subyacentes se mantuvieron firmes: el IPP básico (excluidos los alimentos, la energía y el comercio) subió un 0,2% intermensual y un 3,5% interanual, el ritmo anual más rápido desde marzo.

IPP de EE. UU. intermensual: 0,2% real (pronóstico: 0,2%, anterior: 0,3%)

IPP de EE. UU. interanual: 3% real (pronóstico: 2,7%, anterior: 2,7%)

IPP subyacente de EE. UU. intermensual: 0% real (pronóstico: 0,2%, anterior: 0,1%)

IPP subyacente de EE. UU. interanual: 3% real (pronóstico: 2,7%, anterior: 2,6%)

Gráfico del EUR/USD con velas de 15 minutos

Fuente: Plataforma de XTB