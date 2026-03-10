Resumen diario: los mercados moderan sus ganancias; Irán podría usar minas en el Estrecho de Ormuz

- Irán podría estar desplegando minas en el Estrecho de Ormuz, lo que provocó un rebote del petróleo y moderó las ganancias en Wall Street.
- Aun así, los índices estadounidenses se mantienen en positivo y el US100 sigue defendiendo su tendencia alcista técnica.
- Metales y criptomonedas suben, mientras el petróleo y el gas natural retroceden en una sesión marcada por alta volatilidad geopolítica.
- Irán podría estar desplegando minas en el Estrecho de Ormuz, lo que provocó un rebote del petróleo y moderó las ganancias en Wall Street.
- Aun así, los índices estadounidenses se mantienen en positivo y el US100 sigue defendiendo su tendencia alcista técnica.
- Metales y criptomonedas suben, mientras el petróleo y el gas natural retroceden en una sesión marcada por alta volatilidad geopolítica.
Los mercados bursátiles estadounidenses están perdiendo parte de su impulso alcista después de que inteligencia de EE.UU. informara que existen indicios de que Irán ha comenzado a desplegar minas marítimas en el Estrecho de Ormuz.
Se estima que el país podría contar con entre 2.000 y 6.000 minas navales de producción local, rusa y china. Estas serían transportadas por pequeñas embarcaciones capaces de cargar entre dos y tres minas cada una.
La noticia provocó un repunte inmediato en el precio del petróleo por encima de los 88 dólares por barril, mientras que los índices de Wall Street recortaron parte de sus ganancias del día.
Sin embargo, según Axios, Estados Unidos habría pedido a Israel detener los ataques contra instalaciones energéticas iraníes, lo que representaría la primera intervención directa de Donald Trump para moderar la escalada del conflicto en Medio Oriente.
Mercados bursátiles
A pesar del retroceso parcial, los índices estadounidenses siguen en terreno positivo:
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Nasdaq 100: +0,67%
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S&P 500: +0,55%
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Russell 2000: +0,9%
En Europa, las bolsas cerraron con fuertes avances:
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DAX (Alemania): +2,25%
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CAC 40 (Francia): +2,16%
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FTSE 100 (Reino Unido): +1,59%
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WIG20 (Polonia): +2,16%
Macro y divisas
El mercado inmobiliario residencial en Estados Unidos sorprendió positivamente, creciendo en el segundo mes de 2026 pese a que el consenso esperaba una leve caída. Aunque las ventas ocasionalmente caen por debajo de 4 millones, la demanda sigue mostrando estabilidad.
En el mercado de divisas, el dólar australiano lidera las ganancias, mientras que el yen japonés y el franco suizo registran las mayores caídas.
En Japón, el PIB del cuarto trimestre de 2025 fue revisado al alza, pasando de 0,1% a 0,3% trimestral (1,3% anualizado). Además, los salarios reales aumentaron por primera vez en más de un año (+1,4%), lo que impulsó el consumo de los hogares (+0,3% mensual frente al 0,1% esperado).
Materias primas
El mercado de materias primas muestra movimientos mixtos:
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Brent: -1,3%
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WTI: -4,5%
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Gas natural: -2%
Los metales preciosos e industriales recuperan terreno:
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Oro: +0,85%
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Plata: +0,77%
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Cobre: +1,7%
Empresas y tecnología
Las acciones de Novo Nordisk caen más de 3% después de que la FDA enviara una carta de advertencia por fallas en el reporte de reacciones adversas, incluyendo casos relacionados con Ozempic. Por otro lado, Nvidia estaría desarrollando una plataforma open-source de agentes de inteligencia artificial llamada NemoClaw, orientada a clientes empresariales. La herramienta permitiría delegar tareas complejas a agentes de IA en entornos corporativos.
Criptomonedas y volatilidad
Con el rebote de los mercados y la caída del petróleo, el índice de volatilidad CBOE VIX cae más de 2,5%. El mercado cripto también mejora, con Bitcoin subiendo cerca de 2% intradía y acercándose nuevamente a la zona de 70.000 dólares.
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