Los precios del petróleo están cayendo con fuerza en la sesión de hoy y los mercados respiran con calma. Como ya hemos comentado en otros análisis, las palabras de Trump de anoche han dado un giro a las perspectivas del mercado, pero hay otras variables que también pueden seguir empujando los precios del petróleo a la baja. ¿Qué podría provocar un desplome de los precios del crudo?

Trump provoca caídas en los precios del petróleo

Las palabras de Trump anoche han causado las primeras grandes caídas del crudo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio. En el día de hoy el barril de Brent está en los 92 dólares, pero ha llegado a tocar los 90 dólares. Trump afirmó que el fin de la guerra estaba cerca y esto podría suponer que el cierre del estrecho de Ormuz se acabe incluso antes. Hay que recordar que este cierre viene de las amenazas de Irán de atacar buques, que en los primeros días llegaron incluso a materializarse y que ha causado que muchos barcos se queden en las proximidades de la zona esperando a ver los próximos movimientos. El fin del conflicto eliminaría parte de la prima geopolítica de los precios del petróleo, al igual que también permitiría que el flujo de barcos que transitan por el estrecho de Ormuz vuelva a la normalidad. También se acabarían los ataques a instalaciones petrolíferas. Por tanto, un fin efectivo podría empujar los precios del petróleo por debajo de los 80 dólares.

El plan de Francia para el estrecho de Ormuz

Macron, el presidente de la república francesa, está convencido de que el flujo de barcos tiene que continuar en el estrecho. En ese sentido, Francia ha afirmado que en cuanto sea posible, desplegará una importante flota en el estrecho de Ormuz para escoltar petroleros. De esta manera, el petróleo volvería a regar a todo el mundo y sería un factor importante y que podría empujar los precios del crudo a la baja. Aunque haya conflicto, si el flujo en el estrecho vuelve a la normalidad, lo razonable sería pensar que los precios del petróleo cayeran de nuevo a la cota de los 80 dólares. La prima geopolítica se mantendría, pero el factor más importante es que la oferta se restablecería. Francia ha preparado ya el portaaviones nuclear Charles de Gaulle, dos portahelicópteros y unas 8 fragatas. Además, también ha animado a otros países europeos a unirse. España se ha sumado, enviando a Chipre la fragata Cristóbal Colón.

Las reservas de petróleo salen a jugar

Los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) han planteado poder liberar reservas estratégicas de petróleo en caso de que sea necesario. Esto podría suponer otro ancla para los precios del petróleo e incluso podrían provocar caídas si el uso es importante. En cualquier caso, esto parece que en otros casos no ha resultado demasiado eficaz. En este caso, sustituir 20 millones de barriles de petróleo al día es complicado y supondría una “descapitalización” de las reservas estratégicas de estos países. Parece que este plan tiene partidarios, pero no todos los miembros estarían dispuestos.

La IEA, que es la Agencia Internacional de Energía, está detrás de estas conversaciones. En total, los gobiernos de la IEA controlan unos 1.240 millones de barriles de petróleo en reservas, pero lógicamente sólo se liberarían bajo circunstancias muy especiales. De hecho, este escenario puede ser el menos probable de todos, dado que se prevé que el conflicto dure poco.

En definitiva, aunque hay posibles catalizadores para que el precio del crudo vuelva a dispararse, también hay otros factores que podrían empujar el precio del petróleo por debajo de los 80 dólares que no tienen por qué ser el fin del conflicto en sí.