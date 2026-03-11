Calendario del día: el IPC de EE. UU., la publicación clave

Conclusiones clave El día está dominado por el IPC de EE. UU., clave para expectativas de tipos.

Los inversores seguirán de cerca varios eventos macroeconómicos importantes hoy. El día comenzará con la publicación de resultados de Rheinmetall antes de la sesión europea, lo que podría influir en el sentimiento hacia el sector de defensa europeo tras sus recientes fuertes subidas impulsadas por mayores expectativas de gasto militar. A las 07:00 AM GMT, Alemania publicará sus datos de inflación CPI, con previsiones en torno al 1,9–2,1% interanual, lo que sugiere que la inflación se mantiene cerca del objetivo del Banco Central Europeo, aunque las presiones subyacentes siguen siendo relativamente firmes. Sin embargo, el principal evento global del día será el informe de IPC de EE. UU. a las 12:30 PM GMT. Los economistas esperan que la inflación aumente alrededor de un 0,2–0,3% mensual y aproximadamente un 2,4% interanual. Miércoles, 11 de marzo Antes de la sesión europea — Resultados de Rheinmetall

07:00 AM GMT — Inflación CPI de Alemania

12:30 PM GMT — Inflación CPI de EE. UU.

02:30 PM GMT — Inventarios de crudo del DoE (EE. UU.)

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