Las acciones de Aena recuperan terreno y se anotan subidas de algo más del 1%. La compañía está en pleno conflicto con Ryanair por sus tasas y el mercado parece que empieza a ver a Aena como posible ganador de la guerra de declaraciones.

Ryanair vs Aena

Ryanair ya anunció un recorte de 1,2 millones de asientos en vuelos de la compañía en España para el próximo verano, como ataque a Aena por la subida de las tasas aeroportuarias. La aerolínea está encabezonada en que el operador rebaje las tasas, pero la realidad es que el monopolio de Aena le permite incrementar sus precios aunque haya cierta resistencia.

En ese contexto, se ha producido una guerra de declaraciones entre ambas directivas y ayer se conoció una dura carta del presidente de Aena a Ryanair. De hecho, el contenido de esta carta se ha hecho viral en algunas redes sociales después de que Arturo Pérez Reverte haya dado un espaldarazo a dicha carta. Aunque es una persona ajena al mundo empresarial, parece que esta interacción ha generado algo de optimismo y es que Ryanair lleva tiempo tratando de ganarse a la opinión pública para presionar, pero ahora parece que no le ha salido bien.

La realidad es que Aena podrá rellenar esos huecos con otras aerolíneas si finalmente Ryanair sigue con su pulso, ya que nuestro país sigue siendo atractivo para los turistas a pesar de la ralentización del crecimiento del número de pasajeros que pasan por los aeropuertos de Aena. Quizás los tiempos de Ryanair para estas presiones no han sido los mejores.

Las acciones de Aena suben un 12% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

