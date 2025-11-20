El grupo ACS busca segregarse en campeones sectoriales

ACS, el grupo de infraestructuras presidido por Florentino Pérez, prepara una profunda reorganización de su estructura societaria con el objetivo de crear filiales líderes y especializadas en cada una de las áreas en las que opera. La medida, que se enmarca en la estrategia de simplificación y creación de valor impulsada desde hace meses, aspira a reforzar la posición competitiva del grupo a nivel global y facilitar una gestión más enfocada por sectores.

La nueva organización buscaría agrupar las actividades del grupo en polos industriales diferenciados: construcción, concesiones, servicios y energía. ACS pretende así eliminar solapamientos y dotar a cada filial de una estructura independiente, con mayor autonomía operativa y capacidad para atraer socios estratégicos o eventualmente cotizar de forma separada.

Esta reestructuración sería una continuación del proceso iniciado tras la integración de Cimic en Hochtief y la venta de Cobra a Vinci en 2021. Con ello, ACS busca concentrarse en sus segmentos de mayor valor añadido, especialmente el desarrollo y gestión de grandes infraestructuras y concesiones de transporte.

Hochtief y Abertis, ejes del nuevo modelo

El corazón de la reorganización estaría en torno a Hochtief, su gran filial alemana, que actúa como brazo constructor del grupo, y Abertis, el operador de autopistas participada junto a la italiana Mundys (ex Atlantia). ACS aspira a que ambas se consoliden como plataformas líderes en sus respectivos campos: construcción e infraestructuras concesionalizadas.

Al mismo tiempo, el grupo estudia reforzar la especialización de Dragados y de Turner en Estados Unidos, su principal mercado, donde la actividad en infraestructuras públicas y proyectos industriales sigue creciendo con fuerza. En paralelo, el área de energía y servicios podría reordenarse tras la desinversión en Cobra, quizás con alianzas o inversiones en tecnologías limpias y de eficiencia energética.

Cotización de ACS

Fuente : Plataforma de XTB

Desde XTB pensamos que esta operación es un paso lógico en la transformación de ACS en un grupo más cohesionado, con estructuras más transparentes y menos dispersión geográfica y funcional. Una organización por “campeones sectoriales” facilitaría comparaciones, optimizaría los flujos de capital y podría abrir la puerta a futuras operaciones corporativas, como salidas a bolsa o fusiones.

El mercado premia a la constructora con una subida del 1,7% intradía, que se suma al sólido 2025 bursátil, con las acciones de ACS repuntando un 61%. Los inversores valoran positivamente este tipo de medidas, ya que tienden a aumentar la visibilidad de los negocios y a reducir los descuentos por conglomerado.

