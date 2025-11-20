Las acciones de CaixaBank repuntan un 2%

El sector bancario está viviendo una jornada positiva en el día de hoy, con BNP Paribas anunciando un incremento de su objetivo de ratio CET1 de capital por el sólido comportamiento operativo. En España, CaixaBank lidera las alzas después de que una casa de análisis le haya subido su precio objetivo. ¿En qué situación están las acciones de CaixaBank?

Las acciones de Caixa lideran la banca española

Las acciones de Caixa suben alrededor de un 2% en el día de hoy después de que JP Morgan le haya subido su precio objetivo hasta los 11,41€ por acción. Señalan que la entidad tiene la base de depósitos más barata de nuestro país, a la vez que la más grande. Lo cierto es que la entidad tiene una gran red comercial, aunque todas las perspectivas para la banca española se están basando en un crecimiento alto en nuestro país. Sin embargo, podemos ver algunos riesgos que amenazan a la economía española que podría provocar que el crecimiento se ralentice más de lo que se está descontando.

Uno de los puntos que nos preocupa para la economía española es el reciente repunte de la inflación. Si bien se había conseguido ubicar en el 2% o muy cerca en el caso de la subyacente, desde mayo y junio vivimos un repunte fuerte que ha vuelto a ubicar a la inflación general en el 3,1%. De hecho, parte de estas subidas se deben al incremento de precios de los alimentos, lo que puede provocar que el consumo en nuestro país se resienta por una menor renta disponible de los consumidores. Esto causaría una caída de la demanda de crédito, lo que también impactaría a la banca. De hecho, en el tercer trimestre de este año la banca del Ibex 35 con negocio puramente en España vio una caída del 0,4% intertrimestral de su cartera crediticia, lo que podría indicar cierto agotamiento del consumidor.

¿Cómo comprar acciones de Caixabank?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Caixabank (CABK.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.