Las acciones de Amadeus retroceden un 2%

Las acciones de Amadeus corrigen un 2,4% situándose como el farolillo rojo de la sesión dentro del Ibex 35. Esta caída viene determinada por la reciente venta de un paquete significativo de 5,7 millones de acciones con descuento, lo que ha generado presión vendedora al aumentar la oferta disponible en el mercado. A esto se suma que el mercado bursátil está presionado por la menor expectativa de recortes de tipos en EE. UU. El resultado es una recogida de beneficios tras las notables subidas previas en el sector turístico.

Cotización de Amadeus

Fuente : Plataforma de XTB

Hace 13 días Amadeus presentó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, ratificando sus guías anuales. En contraste, la operación de venta masiva de acciones está pesando con mayor fuerza sobre el valor, actuando como catalizador bajista. El volumen negociado es notablemente superior a la media, lo que refuerza la idea de presión vendedora técnica y operativa.

Tal y como se puede apreciar en la gráfica previa, Amadeus viene perforando soportes relevantes, lo que agrava la debilidad de la cotización y refuerza la presión bajista detectada ya en sesiones previas. Con las caídas de hoy, la acción de Amadeus acumula un retroceso del 9% durante 2025.

¿Cómo comprar acciones de Amadeus?

