Las acciones de Amadeus retroceden un 2%

Las acciones de Amadeus corrigen un 2,4% situándose como el farolillo rojo de la sesión dentro del Ibex 35. Esta caída viene determinada por la reciente venta de un paquete significativo de 5,7 millones de acciones con descuento, lo que ha generado presión vendedora al aumentar la oferta disponible en el mercado. A esto se suma que el mercado bursátil está presionado por la menor expectativa de recortes de tipos en EE. UU. El resultado es una recogida de beneficios tras las notables subidas previas en el sector turístico.
Cotización de Amadeus
Fuente : Plataforma de XTB
Hace 13 días Amadeus presentó unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, ratificando sus guías anuales. En contraste, la operación de venta masiva de acciones está pesando con mayor fuerza sobre el valor, actuando como catalizador bajista. El volumen negociado es notablemente superior a la media, lo que refuerza la idea de presión vendedora técnica y operativa.
Tal y como se puede apreciar en la gráfica previa, Amadeus viene perforando soportes relevantes, lo que agrava la debilidad de la cotización y refuerza la presión bajista detectada ya en sesiones previas. Con las caídas de hoy, la acción de Amadeus acumula un retroceso del 9% durante 2025.
¿Cómo comprar acciones de Amadeus?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Amadeus (AMS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
