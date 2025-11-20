Las acciones de Solaria lideran la sesión

Las acciones de Solaria suben hoy un 2,8% liderando la sesión del Ibex 35. El motivo es la reciente publicación de sus sólidos resultados junto al potencial de crecimiento esperado por la compañía. El valor también está inmerso en el cierre de posiciones bajistas y viene impulsado por los ajustes al alza de las recomendaciones de compra de casas de análisis.

Factores del rally alcista en Solaria

La subida responde al positivo sentimiento de mercado hacia Solaria, tras los resultados presentados el pasado lunes 17 de noviembre. El beneficio neto de 141,7 millones de euros en los 9 primeros meses del año supone un incremento del 148% respecto a 2024. El EBITDA sorprendió positivamente al consenso del mercado, alcanzando los 231 millones de euros en lo que supone un aumento del 75%.

A esto se suma el anuncio de su ambicioso plan de inversiones de 2.500 millones de euros para 2026-2028, enfocado en aumentar su capacidad instalada y fortalecer su expansión internacional. El mercado también valora de forma optimista los nuevos acuerdos a largo plazo para suministro de energía a empresas como Repsol, en lo que supone la consolidación de ingresos previsibles a futuro.

Cabe señalar que Solaria ha experimentado al menos 3 short-squeeze en los últimos 5 meses, reduciendo notablemente las posiciones cortas en el valor hasta el 3%. Estos movimientos institucionales han supuesto un revulsivo bursátil en la fotovoltaica española, con unos efectos que siguen haciéndose notar en este tramo de final de año.

Cotización de Solaria

Fuente : Plataforma de XTB

Las recomendaciones de compra de bancos como Goldman Sachs, que le otorga un precio objetivo de 22 euros, refuerzan la tendencia alcista del valor. Con el incremento de hoy, Solaria alcanza el 114% de revalorización durante 2025.

Los últimos resultados de Solaria han mostrado la potente escalabilidad de la compañía, subrayando su protagonismo entre las energías renovables europeas y la capacidad para crecer por encima de la media del sector. Los próximos desafíos que podría enfrentar van en línea con la diversificación de negocio acometida por Solaria, en particular con su entrada en el sector de centros de datos.

¿Cómo comprar acciones de Solaria?

