El Ibex 35 abre plano a la espera del BCE

Sesión con pocos movimientos en el Ibex 35 que cotiza con leves caídas del 0,10% estabilizándose cerca de los 13.000 puntos a la espera del evento del día, la reunión del BCE. Empresas con mayores subidas del Ibex 35 Entre las empresas con mayores subidas del día encontramos una vez más a los bancos. Las entidades financieras lideradas en esta ocasión por Sabadell, BBVA y Caixabank siguen mostrando una tendencia positiva contagiándose de los buenos resultados publicados por las empresas del sector en EEUU. La temporada de resultados ha arrojado grandes cifras gracias a las partidas de las comisiones en los mercados financieros que han conseguido compensar la caída en partidas como la banca de inversión o las emisiones de deuda. Repsol es otra de las firmas que cotiza en positivo gracias al repunte en el precio del petróleo, que celebra el avance de las negociaciones entre EEUU y Japón. Puig es otro de los valores que ha conseguido ir remontando a lo largo de la mañana. La firma de lujo española se vió arrastrada ayer por los malos resultados de LVMH, mientras que las cifras trimestrales publicadas hoy por Hermes han sido mucho mejores. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Empresas con mayores caídas del Ibex 35 En el lado contrario, Acciona Corporación baja un 4% al recibir una peor calificación por parte de una casa de análisis que ha puesto el foco en el alto apalancamiento de la compañía y la dificultad de generar flujos de caja suficientes para mantener el ritmo de crecimiento previsto. Tampoco se libra de las caídas del día Indra, que en este caso parece reflejar más una recogida de beneficios que otro evento de relevancia en su precio.



