El EuroStoxx 50 cae un 1% en medio de tensiones comerciales

Las preocupaciones sobre las negociaciones comerciales están provocando una ola de ventas en las bolsas europeas. Los índices europeos, como el EuroStoxx 50 o el Ibex 35, registran caídas a medida que aumenta la inquietud ante la posible reimposición de elevados aranceles recíprocos por parte de Estados Unidos el 9 de julio, lo que marca el final de su período de suspensión de 90 días. Los inversores están reaccionando claramente a la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y sus socios clave, en particular la Unión Europea, que aún no ha alcanzado un acuerdo definitivo con Washington. Así, el EuroStoxx 50 retrocede un 1%, el Ibex 35 alrededor de un 1,60% y el Dax 50 un 0,60%. El Cac 40, por su parte, pierde más de un 0,80%, mientras que el FTSE 100 desciende un 0,25%. Factores que está influyendo en la caída del EuroStoxx 50 y los índices europeos Se acerca la fecha límite arancelaria : El 9 de julio marca la culminación de la suspensión de 90 días de los elevados aranceles. La falta de acuerdo amenaza con la imposición de aranceles de hasta el 50 % a las exportaciones de la UE a Estados Unidos, lo que genera nerviosismo en los mercados.

China ha anunciado la introducción de aranceles antidumping de hasta el 34,9 % sobre el coñac y el brandy de la UE, lo que aumenta aún más la presión sobre las empresas europeas orientadas a la exportación. Incertidumbre política: El presidente Trump ha manifestado su intención de comenzar a enviar notificaciones oficiales a sus socios comerciales sobre los nuevos aranceles a partir del viernes, lo que ha generado un clima de anticipación y aprensión. Trump amenaza con imponer aranceles más altos que el amplio tipo actual del 10 %. ¿Qué teme la Unión Europea? Anticipación de un acuerdo: La UE confía en lograr al menos un acuerdo preliminar que evite un aumento inmediato de aranceles y dé tiempo para futuras negociaciones. La UE también espera exclusiones para ciertas industrias, en particular, busca una reducción de los aranceles actuales sobre automóviles, piezas, acero y aluminio.

La UE confía en lograr al menos un acuerdo preliminar que evite un aumento inmediato de aranceles y dé tiempo para futuras negociaciones. La UE también espera exclusiones para ciertas industrias, en particular, busca una reducción de los aranceles actuales sobre automóviles, piezas, acero y aluminio. Riesgo de escalada: La falta de acuerdo amenaza no solo con aumentos de aranceles, sino también con medidas de represalia por parte de la UE, lo que podría desencadenar una nueva ola de ventas en el mercado y un deterioro de la confianza de los inversores.

La falta de acuerdo amenaza no solo con aumentos de aranceles, sino también con medidas de represalia por parte de la UE, lo que podría desencadenar una nueva ola de ventas en el mercado y un deterioro de la confianza de los inversores. Incertidumbre macroeconómica: Un factor de riesgo adicional es la reforma fiscal aprobada por el Congreso, que según los analistas podría aumentar el déficit estadounidense y las presiones inflacionarias. Entre las empresas europeas, existe una presión significativamente mayor sobre las españolas, italianas y francesas, aunque Alemania sería, en gran medida, la más afectada por la posible subida de los aranceles estadounidenses.

