Los resultados de Watches of Switzerland (WOSG.UK) no han convencido al mercado, sobre todo por la parte de las expectativas para su año 2026 fiscal, que comenzó en mayo. Los aranceles amenazan al margen de la compañía y los inversores castigan. WOSG es una de las empresas de la Selección Global de XTB, así que vamos a analizar los resultados. Si aún no te has enterado de nuestra Selección de Ideas de Inversión en Bolsa, te lo explicamos pinchando aquí. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cifras clave de los resultados del 2025 de WOSG: Ingresos: 1.652 millones de libras, +8% a tipo de cambio constante frente al año anterior EBIT ajustado: 150 millones de libras, +12% a tipo de cambio constante frente al año anterior Ingresos en Reino Unido y Europa: 866 millones de libras, +2% a tipo de cambio constante frente al año anterior Ingresos en Estados Unidos: 786 millones de libras, +14% a tipo de cambio constante frente al año anterior Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados del 2025 de WOSG Crecimientos y debilidad Las cifras del segundo semestre del año son buenas, con un crecimiento del 12% interanual frente al crecimiento del 4% del primer semestre. El negocio de relojes sigue reportando crecimientos bajos, con un aumento en el 2025 del 2% a tipo de cambio constante, impactado por el decrecimiento del 1,8% en Estados Unidos, frente al crecimiento del 2,8% del Reino Unido y Europa. El crecimiento en Estados Unidos ha venido principalmente por la compra de Roberto Coin, ya que las ventas de joyas también han caído en el país un 2,7% (sin Roberto Coin), mientras que en Reino Unido el crecimiento ha sido del 4,7%. Podemos ver como en Estados Unidos el negocio,eliminando el impacto de Roberto Coin, ha decrecido, lo que muestra la debilidad del país. Esto no se trata de algo único a WOSG, ya que hay otros competidores que están sufriendo también una ralentización o incluso caídas de ingresos. La confianza del consumidor es baja y esto afecta a las compras de relojes de lujo en un país en el que todavía no hay tanta costumbre de compra como si lo hay en Reino Unido. En el caso de las joyas, vemos una fuerte debilidad en el mercado de novias de boda, debido a que los consumidores jóvenes están disminuyendo el uso de diamantes. Se estima que en Estados Unidos, en la década de los 80 el 80% de las novias recibían un diamante, mientras que en la actualidad esa cifra ha caído al 70% con la mitad de este declive ocurriendo en los últimos 5 años. Flujo de caja libre, margen y desinversiones Por otro lado, WOSG continúa desinvirtiendo en Europa y actualmente tan solo cuenta con 2 tiendas en la región, lo que le permitirá centrarse más en los negocios core y redestinar recursos allí donde más rentable sean. En concreto, en el 2025 se consiguió mejorar el margen EBIT ajustado desde el 8,8% hasta el 9,1%, gracias a unos menores costes de tienda por mayores eficiencias de las inversiones en marketing. El flujo de caja libre se ha reducido desde los 117,6 millones de libras en 2024 hasta los 97,8 millones de libras. El principal motivo ha sido el aumento de los niveles de inventarios en 54,1 millones de libras, de los cuales 53,9 millones de libras forman parte del inventario adquirido con Roberto Coin. Sin este impacto, el circulante se habría reducido en alrededor de los 1,7 millones de libras, por lo que el flujo de caja libre sería de unos 151,7 millones de libras, lo que supondría un incremento del 28,9% con respecto al año anterior. Guidance para 2026: preocupación para el mercado Lo que ha preocupado al mercado es el guidance para el 2026. En concreto, la compañía espera un crecimiento a tipo e cambio constante de entre el 6% y el 10%, mientras que el margen EBIT ajustado se espera que como mucho se quede plano, con la posibilidad de caer en hasta un punto porcentual. Además, a esta previsión de los márgenes hay que incluir el tipo de cambio, con un dólar muy depreciado que impactará en el crecimiento reportado por Estados Unidos a tipo de cambio corriente. Precio objetivo de las acciones de WOSG En nuestra opinión, creemos que WOSG sigue mostrando oportunidades de crecimiento en sus regiones, aunque en el corto plazo seguirá sufriendo el impacto de la debilidad en Estados Unidos y el tipo de cambio. Además, las marcas ya han ajustado el margen a los proveedores como WOSG, por lo que no sería extraño ver otro ajuste si los aranceles son superiores al 10%. En cualquier caso, descartamos esta posibilidad. Dicho esto, incluso ajustando los crecimientos y siendo más conservadores que la compañía en el crecimiento de los ingresos, las acciones de WOSG siguen teniendo potencial. Nuestro precio objetivo calculado usando una media ponderada entre el precio por descuento de flujos y valoración por múltiplos nos da un precio objetivo para las acciones de WOSG de 6,8 libras. Esto supone un potencial de más del 80% desde los precios actuales. Si aplicamos un descuento de flujos inverso para ver qué está descontando el mercado a los precios actuales, se recoge una caída de los ingresos para los próximos 5 años del 25%, lo cuál no lo vemos probable. Fuente: Plataforma de XTB ¿Cómo comprar acciones de WOSG? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de WOSG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.