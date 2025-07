El Ibex 35 acaba en rojo la última sesión de la semana

El Ibex 35 sucumbe a las caídas y se anota una sesión de correcciones que le hace acabar por debajo de los 14.000 puntos. El sentimiento en las principales bolsas ha sido negativo después de que Trump haya vuelto al ataque con su política arancelaria. El selectivo español ha sido uno de los índices más castigados. Movimientos en el Ibex 35 Las acciones de Repsol han sido una de las que mejor desempeño han experimentando dentro del Ibex 35, después de los repuntes del crudo y de un Brent que se ubica en los 70$ el barril. Además, ha anunciado la adquisición del 70% de una comercializadora de luz y gas centrada en el negocio de empresas. Esto le ayudará a seguir diversificando su negocio y tener una menor dependencia al segmento de extracción y exploración. Por otro lado, las acciones de Acciona Energía y Grifols también se han anotado subidas. En el caso de esta última, vemos cómo la narrativa está cambiando completamente y aunque tengamos que esperar a finales de este mes para conocer sus resultados financieros, los inversores son optimistas en cuanto a su generación de caja. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por la parte baja de la tabla han destacado las acciones de BBVA, con caídas de alrededor del 3%. El mercado parece esperar un incremento de la oferta por Sabadell, lo que sigue complicando la rentabilidad del proyecto. Por su parte, Sabadell y Unicaja también se han ubicado cerca. Un peor entorno macro perjudica a la banca y los inversores temen los aranceles que Trump puede imponer sobre Europa. Otros movimientos Entre el resto de índices europeos el DAX y el CAC también han tenido una jornada complicada. Las caídas se han situado cerca del 1% en ambos índices con los sectores automovilísticos y del lujo bajando con fuerza. Stellantis se ha dejado un 5%, mientras que las firmas Kering y LVMH han caído más de un 3%. Son dos sectores con dificultades que si enfrentan aranceles por parte de Estados Unidos sufrirán. En Estados Unidos las caídas se ubican en el 0,5%. El Dow Jones es el más castigado. Por valores, de nuevo destacar a Nvidia, que se consolida por encima de los 4 trillones de dólares, pero no consigue animar al resto de su sector. Destacan también las acciones de Levi Strauss, con subidas de más del 10% tras anotarse unos grandes resultados del segundo trimestre a pesar de la debilidad del sector de la moda en general. Entre otros activos, el oro vuelve a las subidas y se eleva un 1%. Por su parte bitcoin le sigue la estela y repunta con algo más de fuerza para continuar marcando máximos históricos en dólares. El VIX también repunta ligeramente, aunque se sigue ubicando en niveles normales. Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

