Las acciones de BBVA caen: ¿Subirá el precio de la OPA?

Las acciones de BBVA arrancan la jornada de hoy en negativo. Los rumores sobre la subida del precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Sabadell siguen vigentes y los inversores no parece que se lo tomen demasiado bien. La realidad es que el escenario para BBVA y, sobre todo, para Carlos Torres se está complicando cada vez más. ¿Subirá BBVA el precio de la OPA? Vuelven los rumores de subida de precio en la OPA de BBVA por Sabadell Invertia ha lanzado un artículo sobre una información de BBVA subiendo el precio de la OPA. Según el artículo, BBVA abriría el proceso de aceptación en septiembre y subiría el precio de su oferta por la entidad catalana. El objetivo es dar un golpe de efecto que sorprenda positivamente a los accionistas de Sabadell. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, si BBVA de verdad quiere que la oferta triunfe, tendrá probablemente que subir la oferta. Ahora bien, esto no implica que sea una buena decisión empresarial, ya que si la OPA ya perdía atractivo con los vetos del gobierno, subir el precio sigue implicando reducir la rentabilidad de la operación. De hecho, el panorama para Carlos Torres, presidente de BBVA, no parece nada amigable. Por un lado, si decide avanzar con la OPA sin subir la oferta y no tiene éxito, supondrá un duro golpe a su imagen y autoridad dentro de la entidad. Por otro, si consigue que la OPA salga adelante con un incremento de precio, se verá inmerso en un proyecto que no se sabe cuando podrá ponerse en marcha, si en tres o 5 años. Esto supone un aumento de los riesgos asumidos, más en un entorno de bajadas de tipos de interés. Las acciones de BBVA no parecen estar recibiendo esta información de forma positiva, y en la jornada de hoy se posicionan en la zona bajista del Ibex 35 con una caída del 1,80%. Aun así, y pese a las fluctuaciones registradas en la jornada de hoy y las complicaciones que rodean la OPA sobre Sabadell, las acciones de BBVA suben un 40% en el acumulado de 2025, siguiendo la tónica general de la entidades bancarias españolas. Fuente: Plataforma de XTB Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa Descubre nuestra nueva sección de Ideas de inversión en Bolsa, una nueva sección disponible en la sección de ‘Formación’ de nuestra página web en la que podrás encontrar una selección de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva sección incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con información sobre los distintos activos que te ayudará a mantenerte al día de su actualidad bursátil. ¡No te la pierdas! Haz click aquí y empieza a invertir con la ayuda de XTB.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.