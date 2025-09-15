El Ibex 35 acecha los 15.400 puntos

Semana clave para los mercados financieros, marcada por la atención a las decisiones de política monetaria. Varios bancos centrales actualizarán sus tipos de interés, entre ellos el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y la Reserva Federal de EE. UU. Esta última, liderada por Jerome Powell, se encuentra bajo presión por parte del presidente Donald Trump, quien demanda una fuerte reducción de los tipos. Sin embargo, el consenso del mercado apunta a un recorte moderado de 25 puntos básicos, lo que situaría la tasa principal de préstamos entre el 4,0% y el 4,25%.

El Ibex 35 avanza un 0,6%, acercándose a los 15.400 puntos. Indra destaca entre las empresas del índice tras desmentir su interés en adquirir Oesía. En contraste, Aena se convierte en el valor más castigado (-1,3%) debido a su enfrentamiento con Ryanair. La aerolínea amenaza con eliminar hasta un millón de asientos el próximo verano si no se revierte el aumento del 6,5% en las tarifas aeroportuarias.

Otros mercados

En Wall Street, Nvidia sufre una caída del 1,5% debido a una investigación antimonopolio iniciada por China, que acusa a la compañía de dominar el mercado tras la compra de Mellanox Technologies en 2020. Esta situación añade presión sobre sus beneficios. Además, Nvidia ha decidido no divulgar sus cifras de ventas en China en los próximos trimestres, ante la creciente incertidumbre. Las ventas en ese país han descendido notablemente, pasando del 26% al 17% de sus ingresos totales, tras las restricciones impuestas por EE. UU. a la exportación de tecnología.

El dólar continúa perdiendo fuerza, aunque esto no se ha traducido en un repunte de las criptomonedas en la sesión actual. El Bitcoin retrocede desde los 115.000 dólares, corrigiendo parte del avance de la semana pasada (+4,5%), impulsado por el aumento de inversiones en ETFs vinculados a esta criptodivisa. Con el oro acercándose a los 4.000 dólares, la caída en los rendimientos de los bonos y el inicio de los recortes de tipos por parte de la Fed, se configura un entorno favorable para que el Bitcoin alcance nuevos máximos. No obstante, las reducciones de tipos podrían agravar los problemas del mercado laboral, elevando el riesgo de recesión y provocando una corrección bursátil.

