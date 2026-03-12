El conflicto en Oriente Medio entre Estados Unidos e Israel contra Irán está teniendo un impacto indudable en el mercado. Sin embargo, algunos de sus efectos no están siendo los que algunos inversores podían esperar. Uno de los activos que no se está comportando como se esperaba es la renta fija, lo que también tiene efecto en algunas empresas. ¿Por qué la renta fija no está funcionando como activo refugio?

Los rendimientos de la deuda pública suben desde el inicio de la guerra en Oriente Medio

Los rendimientos de la deuda pública europea están subiendo desde el inicio del conflicto en Oriente Medio y esto es algo que puede sorprender a los inversores. Recordemos que cuando los inversores venden sus bonos, el precio de dichos bonos cae y por tanto el rendimiento hasta el vencimiento sube. Como siempre, la renta fija mantiene esa relación inversa entre precio y rendimiento. Algunos ejemplos que podemos poner en este caso son los de la deuda pública española y alemana. En el caso de la letra del tesoro a 3 meses española, el rendimiento ha subido en 16 puntos básicos, desde el 1,891% antes del ataque hasta los 2,051% en el día de hoy (2,051%-1,891%= 0,16% o 16 puntos básicos). Y viendo que la deuda pública más líquida ha subido su rendimiento, ya podemos imaginarnos que otros tramos de la curva de tipos también lo han hecho. Si observamos los bonos del estado español a 2 y 10 años también vemos la misma dinámica, con subidas del rendimiento de 41 y 35 puntos básicos.

Llegados a este punto, el lector podría pensar que los inversores han optado por invertir en la deuda pública europea que se considera más segura, la alemana. Sin embargo, esto tampoco está siendo así. Las letras a 3 meses del estado alemán han tenido un comportamiento algo más moderado, pero su rendimiento también ha subido 3 puntos básicos. A medida que avanzamos en los vencimientos, las subidas de rendimiento para el bono a 2 años ha sido de 37 puntos básicos y para el de 10 años de 28,5 puntos básicos.

Tenemos que volver a remarcar que estas subidas de tipos lo que implican es que los precios de estos bonos han caído, causando pérdidas (latentes o no) a los tenedores de esos bonos.

En definitiva, los inversores están saliendo de la deuda pública. Pero ¿cuál es el motivo?

La inflación y el riesgo geopolítico castigan a la deuda pública

Si bien es cierto que ante el miedo del mercado podemos ver subidas de los precios de la deuda pública por un aumento de la demanda inversora, que se lanza a comprar bonos para tener su cartera más protegida, en este caso vemos dos particularidades.

La primera de ellas, que también se ven en otros conflictos militares, es el aumento de la prima geopolítica. El tipo de interés que paga la renta fija y en este caso la deuda pública, recoge el riesgo que el inversor ve. Si espera mayor inflación, reclamará mayor tipo de interés para compensarla, al igual que si ve mayor riesgo de impago o un vencimiento más largo reclamará mayor remuneración para invertir en este activo. Pues con los conflictos geopolíticos ocurre lo mismo y cuando las tensiones aumentan los inversores también exigen un mayor rendimiento por su dinero. Aunque Europa no esté directamente impactada por la guerra, sí que está participando de alguna manera.

La segunda ya la hemos mencionado, y es el incremento de la inflación. Si los inversores esperan mayor inflación también demandarán mayores tipos de interés por su dinero. En ese sentido, la subida de los precios del petróleo hasta los 100$ y el despegue de los precios del gas están aumentando los costes del transporte. Hoy en día la logística es fundamental y un aumento del precio del combustible puede suponer un gran impacto en la inflación de la economía. Sin ir más lejos, desde XTB estimamos que los precios de la gasolina en nuestro país podrían alcanzar los 1,8€ el litro en las próximas semanas. No es solo el transporte, es también la energía que se produce gracias a esos combustibles fósiles. Por tanto, los inversores empiezan a pensar en el impacto de las subidas de precios en la economía en general por culpa de la guerra. Sin embargo, vemos que los tipos de interés de la deuda pública a 2 años están subiendo más que los de la deuda a 10 años. Esto se explica porque los inversores piensan que el impacto de la guerra en el aumento de la inflación será momentáneo. Es decir, que no durará demasiado y que por tanto con exigir mayores tipos a la deuda de corto plazo es suficiente, puesto que el impacto se concentrará en el corto plazo y no en los próximos 10 años.

En conclusión, el movimiento de la renta fija durante este conflicto tiene todo el sentido del mundo.

Estos son los daños colaterales

Además de que el coste de financiación de toda la economía sube, también hay que tener en cuenta el impacto en algunos sectores como el bancario. La banca también tiene una cartera de activos de renta fija pública importante y como hemos indicado, los precios de esta deuda están cayendo. Esto causa una caída del valor de la cartera de la banca, a lo que se le suma que también puede haber una menor propensión a pedir prestado, lo que también afecta a su negocio. Es por ello que la banca española ha estado sufriendo tanto desde el estallido de la guerra y no termina de levantar cabeza. Además, por supuesto, de los altos múltiplos a los que cotizaban.