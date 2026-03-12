- Las bolsas europeas profundizan las caídas mientras el petróleo se dispara por las tensiones en Ormuz.
- La banca y las acereras lideran los descensos, mientras energéticas y utilities actúan como refugio.
- El capital rota hacia posiciones defensivas ante un riesgo geopolítico que sigue aumentando.
- Las bolsas europeas profundizan las caídas mientras el petróleo se dispara por las tensiones en Ormuz.
- La banca y las acereras lideran los descensos, mientras energéticas y utilities actúan como refugio.
- El capital rota hacia posiciones defensivas ante un riesgo geopolítico que sigue aumentando.
A lo largo de la jornada bursátil de hoy, las bolsas europeas han prolongado la tendencia negativa iniciada desde el comienzo del conflicto en Oriente Medio. Los mercados se tiñen de rojo mientras la volatilidad repunta tanto en Europa como en Estados Unidos.
El Brent supera los 100 dólares: el cierre de Ormuz dispara el riesgo energético
Una vez más, el petróleo se convierte en protagonista con subidas superiores al 7% en el Brent, que se dispara hasta las 93 libras y supera con fuerza el nivel psicológico de las 100 libras. Este repunte está impulsado por las amenazas procedentes del bando iraní, en concreto del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, quien ha afirmado que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado mientras continúen los ataques de Estados Unidos e Israel. Un movimiento de este calibre ralentizaría de forma drástica la circulación del crudo, prácticamente paralizándola, y generaría un cuello de botella de enorme impacto económico ante la ausencia de buques dispuestos a cruzar la zona.
Esta subida sitúa a los bancos centrales en una posición comprometida. Si la guerra se alarga, podrían verse obligados a dar un giro brusco a su política monetaria ante la amenaza de un repunte inflacionario.
Los bancos lideran las caídas del IBEX 35 en un entorno de rendimientos al alza
El IBEX 35 no es la excepción, de hecho, lidera las caídas en Europa. La elevada ponderación del sector financiero en el índice y la corrección generalizada de los bancos, alimentada por la caída del precio de los bonos ante el aumento de los rendimientos de la deuda pública, han pasado factura. Entidades como BBVA, Banco Sabadell, Bankinter, Unicaja o CaixaBank se han visto golpeadas por este efecto, ya que, ante la subida del precio del petróleo y la amenaza de una ralentización económica, el mercado descuenta una menor capacidad de generación de ingresos por intereses y un entorno de mayor inestabilidad que podría lastrar el rendimiento del sector. Junto a los bancos, las dos grandes acereras también han acompañado las caídas con descensos superiores al 3%, viéndose especialmente perjudicadas por el incremento de los costes energéticos, con ArcelorMittal como la más afectada debido a que gran parte de su producción se concentra en Europa.
Si ponemos el foco en las acciones en positivo dentro del Ibex 35, destacan principalmente energéticas y utilities. Repsol sube más de un 2,5%, reflejando la aceleración de ingresos derivada de la revalorización del crudo. Valores como Endesa, Iberdrola, Enagás o Naturgy también presentan avances, beneficiándose del incremento en los precios de la energía.
Wall Street se desploma
A nivel global, los principales índices, tanto en Wall Street como en Europa, caen con fuerza. El Nasdaq 100 es el que presenta los descensos más pronunciados. El índice tecnológico atraviesa un periodo de consolidación con cierto pesimismo, en el que las bolsas han cambiado temporalmente su foco: dejan de añadir grandes flujos de capital a los valores ligados a la inteligencia artificial y, ante el riesgo geopolítico, ese capital rota hacia posiciones defensivas para proteger cartera ante un posible alargamiento del conflicto en Oriente Medio.
Activos alternativos
En cuanto a los vehículos de inversión alternativos, materias primas y reservas de valor, destaca la menor caída del Bitcoin frente al oro. Las dinámicas actuales del mercado muestran que, ante un aumento de la volatilidad provocado por el conflicto en el Golfo Pérsico, el oro queda eclipsado por activos como el crudo o el dólar como principales refugios defensivos. Esta rotación se refleja en la pérdida de capitalización del metal precioso desde el inicio de las tensiones.
Por último, como activo alternativo destaca el índice noruego Oslo OBX. Este índice ha surgido como una oportunidad interesante para los inversores debido a su elevada ponderación en compañías vinculadas a la actividad petrolera europea, lo que lo convierte en un vehículo atractivo para capturar las subidas del oro negro. Actualmente acumula una revalorización superior al 3% desde el inicio del conflicto, en contraste con las caídas del resto de los principales índices europeos. En un escenario donde las tensiones se prolonguen, el OBX se presenta como una vía de exposición al crudo más diversificada y menos volátil que invertir directamente en la propia materia prima.
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