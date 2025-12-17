El Ibex 35 apunta de nuevo a los 17.000 puntos

El Ibex 35 repunta un 0,35% en una apertura con sentimiento positivo tras una sesión asiática con sesgo alcista, especialmente en China. La posibilidad cercana de que la Fed mantenga una política monetaria más predecible debido a que su presidente sea un perfil afin a Trump suaviza la volatilidad reciente de los mercados bursátiles. Poco a poco van quedando atrás las preocupaciones por las altas valoraciones bursátiles de las tecnológicas americanas.

Empresas que más suben del Ibex 35

Repsol lidera el Ibex 35 (+1%) debido al fuerte impulso de ayer y hoy en los precios del petróleo a causa del bloqueo total de todos los petroleros que viajan hacia y desde Venezuela. Trump acusa a Maduro de financiar el terrorismo y la delincuencia con los ingresos del petróleo, por lo que ha redoblado la presión sobre el país sudamericano.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Telefónica, que ayer tuvo su fecha exdividendo de su segundo abono anual (0,15 euros brutos por acción), e Indra, que se encuentra inmersa en una tendencia bajista por la proximidad de un acuerdo de paz en Ucrania, se sitúan entre las cotizadas del Ibex 35 con mayores bajadas en la apertura. El acuerdo de paz que se negocia multilateralmente incluiría la cesión de todo el Donbás a cambio de mayores garantías de seguridad para el futuro de Ucrania. El envío de armas a la región dará paso a una etapa de reconstrucción de Ucrania.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

