El Ibex 35 apunta de nuevo a los 17.000 puntos

- El Ibex 35 arranca la jornada con un repunte de más del 0,30%.
- Repsol lidera las subidas del selectivo ante el alza del precio del petróleo.
- Telefónica se posiciona como la más bajista.
- El Ibex 35 arranca la jornada con un repunte de más del 0,30%.
- Repsol lidera las subidas del selectivo ante el alza del precio del petróleo.
- Telefónica se posiciona como la más bajista.
El Ibex 35 repunta un 0,35% en una apertura con sentimiento positivo tras una sesión asiática con sesgo alcista, especialmente en China. La posibilidad cercana de que la Fed mantenga una política monetaria más predecible debido a que su presidente sea un perfil afin a Trump suaviza la volatilidad reciente de los mercados bursátiles. Poco a poco van quedando atrás las preocupaciones por las altas valoraciones bursátiles de las tecnológicas americanas.
Empresas que más suben del Ibex 35
Repsol lidera el Ibex 35 (+1%) debido al fuerte impulso de ayer y hoy en los precios del petróleo a causa del bloqueo total de todos los petroleros que viajan hacia y desde Venezuela. Trump acusa a Maduro de financiar el terrorismo y la delincuencia con los ingresos del petróleo, por lo que ha redoblado la presión sobre el país sudamericano.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Telefónica, que ayer tuvo su fecha exdividendo de su segundo abono anual (0,15 euros brutos por acción), e Indra, que se encuentra inmersa en una tendencia bajista por la proximidad de un acuerdo de paz en Ucrania, se sitúan entre las cotizadas del Ibex 35 con mayores bajadas en la apertura. El acuerdo de paz que se negocia multilateralmente incluiría la cesión de todo el Donbás a cambio de mayores garantías de seguridad para el futuro de Ucrania. El envío de armas a la región dará paso a una etapa de reconstrucción de Ucrania.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Nasdaq 100 roza los 23.000 puntos
El Dax 40 en los 24.000 puntos
Decisión de tipos del BCE a las 14:15
El Nikkei 225 retrocede hasta el soporte de 49.000 puntos
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.