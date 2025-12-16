Las acciones de Indra se están desplomando un 4% en la jornada de hoy y es una de las más bajistas del selectivo español. Sin embargo, el castigo no se acaba en Indra, sino que el resto de valores de defensa europeos están sufriendo descensos importantes. El motivo es una persona más que conocida: Donald Trump.

Donald Trump hunde las acciones de Indra

Las acciones de Indra están anotándose una importante caída en la sesión de hoy, con descensos del 4%. El motivo es que Donald Trump ha afirmado que la paz en la guerra de Rusia y Ucrania está "más cerca que nunca". Casi cada día conocemos alguna pista de cómo parece que van las negociaciones y Zelenski, el presidente ucraniano, estaría buscando garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. Todo apunta a que para que se llegue a un acuerdo Ucrania tendrá que renunciar a territorio, lo que puede que esté dificultando las negociaciones. Además, también se estaría buscando la inclusión de Ucrania en la UE, lo que podría ser una forma de ceder a la no adhesión en la OTAN.

Más allá de los detalles, un fin de guerra podría causar que las inversiones prometidas por los países europeos en el sector defensa finalmente no se materialicen. No hablamos del 2026, sino más adelante, cuando el conflicto caiga en el olvido de los gobernantes y surjan otros problemas que requieran atención a corto plazo. El sector ha experimentado, incluídas las acciones de Indra, han experimentado alzas estratosféricas porque las expectativas eran altas, pero todavía no está claro que se van a cumplir dichas expectativas.

Las acciones de Indra suben un 172% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.