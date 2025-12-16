El Nasdaq 100 se detiene en el soporte de 23.000 puntos

- La caída en la apertura del Nasdaq 100 no es contundente, y se ve frenada en el soporte de 23.000 dólares
- La caída en la apertura del Nasdaq 100 no es contundente, y se ve frenada en el soporte de 23.000 dólares
El Nasdaq 100 cae un 0,2% en estos momentos. Todos los índices de Wall Street retroceden pese a que la magnitud de los movimientos es ligera.
Fuente : Plataforma de XTB
Cotización del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico), lo que podría indicar una reversión de la tendencia alcista anterior. El RSI se mantiene en la zona de 47,5 puntos, cota que históricamente ha proporcionado un importante soporte de precios para el índice tecnológico.
Fuente : Plataforma de XTB
Empresas destacadas del Nasdaq 100
Cognex (CGNX.US): las acciones suben un 4,9% después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de "vender" a "comprar". La entidad bancaria cree que la compañía se encuentra en un punto de inflexión en términos de crecimiento orgánico y que los márgenes están mejorando tras años de debilidad.
Okta (OKTA.US): sus acciones suben un 2,1% después de que Jefferies elevara su recomendación de "mantener" a "comprar". Los analistas prevén una mejora en el impulso de crecimiento y un mayor potencial de margen.
PayPal Holdings (PYPL.US): sus acciones suben tras conocer su solicitud de licencia bancaria en EE. UU., lo que debería permitir a la compañía aprovechar la actitud favorable de la administración Trump hacia la entrada de las empresas fintech en el sistema bancario.
Zscaler (ZS.US): las acciones suben un 0,4% después de que Mizuho elevara su recomendación a "superar el rendimiento". Le favorece la fuerte demanda de soluciones de seguridad en la nube.
KLA Corp. (KLAC.US): sus acciones cotizan de más a menos después de que Cantor Fitzgerald elevara su recomendación a "sobreponderar". La visión es más positiva sobre la demanda de equipos de semiconductores.
Accenture (ACN.US): el precio de la acción baja un 1% después de que Morgan Stanley elevara su recomendación a "sobreponderar". La entidad bancaria destaca una valoración atractiva tras la corrección de precios de este año y una mejor perspectiva de la demanda de servicios de TI.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
Resumen diario: Wall Street sube con ánimo navideño
Tres mercados a seguir la próxima semana (19.12.2025)
Lam Research sube tras nuevas mejoras de recomendación
Oracle sube ante avances en acuerdo por TikTok
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.