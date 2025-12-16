El Nasdaq 100 se detiene en el soporte de 23.000 puntos

El Nasdaq 100 cae un 0,2% en estos momentos. Todos los índices de Wall Street retroceden pese a que la magnitud de los movimientos es ligera.

Fuente : Plataforma de XTB

Cotización del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 retrocede por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico), lo que podría indicar una reversión de la tendencia alcista anterior. El RSI se mantiene en la zona de 47,5 puntos, cota que históricamente ha proporcionado un importante soporte de precios para el índice tecnológico.

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del Nasdaq 100

Cognex (CGNX.US): las acciones suben un 4,9% después de que Goldman Sachs elevara su recomendación de "vender" a "comprar". La entidad bancaria cree que la compañía se encuentra en un punto de inflexión en términos de crecimiento orgánico y que los márgenes están mejorando tras años de debilidad.

Okta (OKTA.US): sus acciones suben un 2,1% después de que Jefferies elevara su recomendación de "mantener" a "comprar". Los analistas prevén una mejora en el impulso de crecimiento y un mayor potencial de margen.

PayPal Holdings (PYPL.US): sus acciones suben tras conocer su solicitud de licencia bancaria en EE. UU., lo que debería permitir a la compañía aprovechar la actitud favorable de la administración Trump hacia la entrada de las empresas fintech en el sistema bancario.

Zscaler (ZS.US): las acciones suben un 0,4% después de que Mizuho elevara su recomendación a "superar el rendimiento". Le favorece la fuerte demanda de soluciones de seguridad en la nube.

KLA Corp. (KLAC.US): sus acciones cotizan de más a menos después de que Cantor Fitzgerald elevara su recomendación a "sobreponderar". La visión es más positiva sobre la demanda de equipos de semiconductores.

Accenture (ACN.US): el precio de la acción baja un 1% después de que Morgan Stanley elevara su recomendación a "sobreponderar". La entidad bancaria destaca una valoración atractiva tras la corrección de precios de este año y una mejor perspectiva de la demanda de servicios de TI.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

