¿Por qué las acciones de Telefónica se hunden casi un 5%?

Telefónica, que en estos momentos se encuentra negociando un ERE con sus sindicatos que afectará a unos 5.000 trabajadores, repartirá este jueves su segundo dividendo del año, con el que completa su política de retribución al accionista para este ejercicio. Este diviendo representa el segundo pago de la retribución aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Junta, que acordó la distribución de un dividendo en efectivo con cargo a reservas de libre disposición mediante el pago de un importe bruto fijo de 0,30 euros durante el año 2025 que se repartiría en dos partes proporcionales. Hoy es la fecha exdividendo, por lo que las acciones de Telefónica cotizan descontando esta retribución.

Las acciones de Telefónica descuentan dividendo

En concreto, el dividendo descontado hoy por Telefónica reparte 0,15 euros brutos por titulo, lo que, teniendo en cuenta la cotización del valor antes de la apertura bursátil, supone una rentabilidad del 4%. Sin embargo, el precio de las acciones de Telefónica baja hoy un 4,7%, por lo que parte de la caída se debe a la incertidumbre propia del mercado, en una sesión en la que la renta variable presenta correcciones de manera generalizada.

El primer pago de este dividendo se realizó el 19 de junio de 2025, mientras que el segundo se ejecutará este jueves 18 de diciembre. Si se tienen en cuenta los dos tramos del abono del 2025, la rentabilidad del dividendo asciende 8%.

Con las bajadas intradía, las acciones de Telefónica acumulan un retroceso del 12,3% durante el 2025.

¿Cómo comprar acciones de Telefónica?

