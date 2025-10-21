- El Ibex 35 sube 2 décimas en la apertura, en línea con otros grandes parqués bursátiles del "Viejo Continente"
- Enagás presenta resultados
Inicio sin grandes cambios del Ibex 35 (+0,22%) en la fecha que marca el inicio de las presentaciones de resultados del tercer trimestre por parte de las compañías del selectivo. El pistoletazo de salida lo hemos tenido con Enagás, con su plan de reducción del apalancamiento. La gasista española redujo en 57 millones de euros su deuda neta con respecto a finales del 2024. Cabe esperar que la cotizada pueda hacer frente a los vencimientos de la deuda pendiente debido a su posición actual de caja y al bajo coste medio de la deuda.
Empresas que más suben del Ibex 35
El sector financiero es el mejor posicionado en la apertura del Ibex 35, con un incremento de hasta el 1,28% en el caso de Unicaja, que lidera el índice. En el acumulado del año, la revalorización del banco malagueño es del 86%,
Empresas que más bajan del Ibex 35
Grifols es el farolillo rojo del Ibex 35, con un retroceso de casi 9 décimas. El motivo es la advertencia de Barclays, que en su último informe pone el foco en el impacto del tipo de cambio en las ventas de la farmacéutica, pese a que prevé que el flujo de caja libre se mantenga en positivo durante el 2025.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Nasdaq 100 supera los 22.800 puntos
El S&P 500 sube medio punto en la apertura
Repsol lidera un Ibex 35 sin grandes cambios
Informe de confianza empresarial en Francia
