Inicio sin grandes cambios del Ibex 35 (+0,22%) en la fecha que marca el inicio de las presentaciones de resultados del tercer trimestre por parte de las compañías del selectivo. El pistoletazo de salida lo hemos tenido con Enagás, con su plan de reducción del apalancamiento. La gasista española redujo en 57 millones de euros su deuda neta con respecto a finales del 2024. Cabe esperar que la cotizada pueda hacer frente a los vencimientos de la deuda pendiente debido a su posición actual de caja y al bajo coste medio de la deuda.

Empresas que más suben del Ibex 35

El sector financiero es el mejor posicionado en la apertura del Ibex 35, con un incremento de hasta el 1,28% en el caso de Unicaja, que lidera el índice. En el acumulado del año, la revalorización del banco malagueño es del 86%,

Empresas que más bajan del Ibex 35

Grifols es el farolillo rojo del Ibex 35, con un retroceso de casi 9 décimas. El motivo es la advertencia de Barclays, que en su último informe pone el foco en el impacto del tipo de cambio en las ventas de la farmacéutica, pese a que prevé que el flujo de caja libre se mantenga en positivo durante el 2025.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

