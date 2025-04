El Ibex 35 baja lastrado por los bancos

Jornada de incertidumbre entre los principales índices globales, en un día en el que todas las miradas estaban puestas en la reunión del Banco Central Europeo. Aunque el mercado ya asumía como seguro un recorte de 25 puntos básicos, la rueda de prensa de Christine Lagarde era el verdadero foco de atención. A pesar de que se eliminó el término “restrictiva” del discurso oficial, los mercados financieros esperan hasta tres reducciones adicionales del mismo calibre antes de que finalice el año, otorgando una probabilidad del 88% a un nuevo recorte en junio. En nuestra opinión, los tipos de interés deberían situarse en niveles que incentiven la economía, es decir más cercanos al 1,50%, considerando el descenso previsto tanto en el crecimiento económico como en la inflación. A esto se suman nuevas presiones desinflacionarias derivadas de la debilidad del euro, la caída de los precios de materias primas y el aumento de las importaciones desde China. Los bancos lastran al Ibex 35 En el Ibex 35, los bancos comenzaron la jornada liderando el índice, aunque esa fuerza inicial se fue desvaneciendo ante las implicaciones negativas que los recortes de tipos pueden tener sobre sus futuros beneficios. Destaca el caso de Santander, que ha pasado a ser el banco más valioso de Europa, superando a UBS. La entidad española, con una capitalización superior a los 90.000 millones de euros, se ve favorecida por su menor exposición al mercado estadounidense, en comparación con los 85.000 millones que capitaliza la entidad suiza.



Por otro lado, sectores como las utilities, las Socimis o el consumo discrecional lograron repuntar en las últimas horas, impulsados por la expectativa de mayores medidas de estímulo del BCE, lo que podría traducirse en un aumento del consumo y beneficiar a compañías con altos dividendos y endeudamiento. Aun así, Repsol fue la empresa con mejor desempeño del día, respaldada por el repunte del precio del petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Europa, Hermes presentó sus cifras trimestrales, siguiendo la tendencia de LVMH, y también se vio afectada por el menor consumo en dos mercados clave: China y Estados Unidos. La marca francesa de lujo, que recientemente superó a LVMH como la más valiosa del sector en Europa, anunció una subida de precios en EE.UU. para contrarrestar el impacto de los aranceles. La FED no mueve ficha En los mercados financieros, y especialmente en Wall Street, se mantiene la volatilidad, marcada por intensas subidas y bajadas, sin una tendencia clara debido a la influencia de las decisiones políticas en EE.UU. La actitud más conciliadora de Trump, con avances hacia un posible acuerdo con Japón, ha traído algo de calma a los inversores. No obstante, los aranceles vigentes continúan lastrando las previsiones del mercado y de la Reserva Federal, que por ahora no planea intervenir. A nivel corporativo, UnitedHealth reportó malos resultados y redujo sus previsiones anuales debido al aumento de los costes. En contraste, las acciones de Eli Lilly se dispararon gracias a las altas expectativas en torno a su nuevo medicamento contra la obesidad.



En el mercado de deuda, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo subieron levemente, tras datos económicos mixtos. Las solicitudes de subsidios por desempleo cayeron a su nivel más bajo en dos meses, lo que refleja un mercado laboral sólido. Sin embargo, el índice de la Fed de Filadelfia mostró una fuerte caída, por debajo de las previsiones, lo que indica debilidad en el sector manufacturero.



Por último, el oro sigue destacándose como el activo más sólido del año, rompiendo récords históricos. Algunos analistas incluso proyectan que podría alcanzar los 4.000 dólares por onza en los próximos meses, apoyados en la pérdida de relevancia del dólar, el crecimiento de la demanda y el aumento de la inflación en EE.UU. Mientras tanto, el petróleo encadena su segundo día de subidas tras el compromiso de EE.UU. de llevar a cero las exportaciones energéticas de Irán.

