El Ibex 35 cede el protagonismo a las grandes tecnológicas

El Ibex 35 cotiza con ligeros descensos este lunes después de encadenar varias jornadas de fuertes subidas que le han permitido situarse cerca de los 20.000 puntos. Mientras el selectivo español consolida niveles, Wall Street vuelve a centrar la atención en las grandes compañías tecnológicas y en los fabricantes de semiconductores, que recuperan el liderazgo del mercado gracias al renovado optimismo sobre la inteligencia artificial.

El Ibex 35 corrige mientras aumentan las rentabilidades de los bonos

En Europa predomina un tono más prudente. El Ibex 35 registra leves caídas, en línea con el resto de índices europeos, en una sesión marcada por las ventas en los sectores más sensibles a los tipos de interés, como las compañías energéticas, las empresas con mayores niveles de endeudamiento y parte del consumo discrecional.

Los datos publicados en Alemania, que mostraron un incremento de los pedidos de la industria manufacturera por encima de lo esperado, impulsaron las rentabilidades de la deuda europea y provocaron cierta presión sobre la renta variable.

Todo ello ocurre pese al nuevo descenso del precio del petróleo, después de que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordara durante el fin de semana aumentar su producción por quinto mes consecutivo. Aunque un crudo más barato sigue siendo positivo para buena parte de la economía, el repunte de los rendimientos de los bonos terminó pesando más sobre el comportamiento del mercado.

Indra y la banca sostienen al Ibex 35

Dentro del Ibex 35, Indra vuelve a situarse entre los valores más alcistas tras conocerse que UBS ha elevado su participación por encima del 4,5%. También destacan los bancos y algunas compañías ligadas al turismo, dos de los sectores que continúan sosteniendo el excelente comportamiento del índice español durante 2026.

Precisamente, la evolución del sector financiero seguirá siendo uno de los principales factores para determinar si el Ibex 35 consigue consolidarse por encima de los 20.000 puntos durante los próximos meses.

Wall Street vuelve a confiar en la inteligencia artificial

Mientras Europa consolida las fuertes subidas acumuladas, Wall Street vuelve a girar hacia las compañías tecnológicas. Tras la rotación sectorial iniciada la semana pasada, los inversores regresan a los fabricantes de semiconductores ante la convicción de que el ciclo de inversión en inteligencia artificial todavía mantiene un amplio recorrido.

El Nasdaq 100 avanza alrededor de un 1,3%, impulsado principalmente por Broadcom, después de ampliar su colaboración con Apple.

En el plano político, Donald Trump protagonizó una imagen poco habitual al hacer sonar la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York y del Nasdaq desde el Despacho Oval. El acto sirvió para presentar las denominadas "Trump Accounts", un nuevo vehículo de inversión destinado a menores con el objetivo de fomentar el ahorro y la inversión desde edades tempranas.

Entre las noticias empresariales destacó Microsoft, que anunció una nueva reorganización con la eliminación de aproximadamente 3.200 puestos de trabajo, principalmente en su división de videojuegos, con el objetivo de concentrar recursos en las áreas con mayor potencial de crecimiento, especialmente la inteligencia artificial.

¿Qué vigilar mañana?

La atención de los inversores se desplazará ahora hacia Asia. Los resultados de Samsung Electronics y LG Energy Solution servirán para comprobar si las fuertes inversiones en infraestructura para inteligencia artificial continúan traduciéndose en un sólido crecimiento de los beneficios empresariales.