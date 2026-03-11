El Ibex 35 cede terreno en una jornada marcada por la incertidumbre geopolítica y el petróleo

Jornada teñida de rojo entre los principales selectivos mundiales, que sufren la inestabilidad geopolítica actual y las nuevas subidas en el precio del petróleo. El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos y cierra una nueva sesión a la baja a pesar del repunte durante buena parte del día de Inditex. El gigante textil, ha conseguido ampliar sus márgenes y mantener sus retornos en un contexto complicado. Además, el crecimiento del primer mes de ventas de este año ha crecido un 9% interanual a tipo de cambio constante. Si sumamos la expansión del espacio comercial, la integración de la nueva tecnología de alarmado y de pago, además de una mejora en el sentimiento del consumidor en el sector, el 2026 puede ser un gran año para la compañía.



Liderando el día encontramos a las acciones de Solaria después de una mejora de recomendación y precio objetivo de RBC. Con el problema en Oriente Medio, estamos viendo que de nuevo el foco inversor está en el sector energético, y las subidas de la entidad de hoy han servido de estímulo para el resto de entidades de la industria.

Subidas en el precio del petróleo

También asciende Repsol ante el crecimiento en el precio del petróleo. El precio del barril sube con fuerza durante el día a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunció la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas, la mayor liberación coordinada de petróleo en su historia. Según el organismo, la medida podría aportar entre 4 y 4,5 millones de barriles diarios durante aproximadamente dos meses, con el objetivo de aliviar las tensiones en el mercado energético global. Sin embargo, el impacto de esta medida podría verse limitado si las tensiones en la región continúan escalando.



La situación geopolítica ha añadido una nueva capa de incertidumbre después de que Irán advirtiera que instalaciones vinculadas a grandes compañías tecnológicas estadounidenses podrían convertirse en objetivos potenciales.

Una de las grandes preguntas del momento es el motivo por el que el petroleo sube a pesar de esta decisión de la AIE. Si hacemos cálculos, las exportaciones de crudo de Oriente Medio, que normalmente dependen del Estrecho de Ormuz, totalizan aproximadamente 16 millones de barriles diarios. Incluso si los oleoductos de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos desviaran unos 7 millones de barriles diarios y una liberación coordinada de emergencia de existencias añadiera esos 4 millones de barriles diarios, aún se interrumpiría el suministro de entre 4 y 5 millones de barriles diarios (aproximadamente un tercio de las exportaciones normales de crudo de la región). Si a esto le añadimos la colocación de 10 minas navales en la zona que puede detener el tráfico, y los nuevos objetivos tecnológicos de Irán, la tensión podemos decir que ha aumentado en vez de reducirse.

Sesión en Europa y EEUU

La inflación subyacente estadounidense se desaceleró en febrero con respecto al mes anterior, lo que ofreció cierto alivio a las presiones inflacionarias previas a la guerra con Irán. En general, la inflación ha mostrado una tendencia a la baja. Sin embargo, la renovada preocupación por los precios, que ha disparado los costos de la energía, podría agravar las preocupaciones sobre la asequibilidad. Si bien los inversores están mucho más centrados en cómo el conflicto en Irán alimenta la inflación en los próximos meses, los últimos datos ofrecen cierta seguridad de que las presiones sobre los precios no se estaban moviendo en la dirección equivocada antes del reciente shock energético.



A nivel corporativo, Oracle ha presentado sus cifras del trimestre. La compañía anunció sólidos resultados, que impulsó considerablemente sus acciones. Los inversores parecen estar recuperando la confianza en la industria del software y también se mostraron tranquilizados por la orientación de la compañía hacia los servicios de computación en la nube.



En Europa las principales plazas del Viejo Continente cotizan a la baja, parte de ello también debido a los resultados trimestrales. Rheinmetall, compañía de referencia en la región en el sector de la defensa, crece menos de lo que se esperaba, y eso, en un valor con expectativas tan elevadas cotizando a unos múltiplos tan elevados, es suficiente para desencadenar ventas.



Tampoco se ha salvado Porsche que sigue sufriendo en un entorno de transición acelerada hacia el vehículo eléctrico, la presión competitiva de los fabricantes chinos, capaces de lanzar modelos más baratos y tecnológicamente avanzados, y la pérdida de atractivo de los fabricantes europeos.



En otros mercados, los metales sufren la incertidumbre general y se ven limitadas por las subidas en el dólar, y el ascenso del precio del petróleo que descuenta posibles subidas de tipos en el medio plazo, dependiendo del tiempo que dure el conflicto.