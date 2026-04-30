Conclusiones clave El calendario económico de la jornada se presenta denso, especialmente en Europa, donde se darán a conocer múltiples datos macro

Tras la reunión de la FED celebrada ayer, la atención del mercado se desplaza al Viejo Continente, donde el BCE y el Banco de Inglaterra anunciarán hoy sus decisiones de tipos

Los datos de Estados Unidos continúan actuando como referencia global para las expectativas de tipos

El festival de bancos centrales está en pleno apogeo. Esta semana ha estado dominada desde el principio por decisiones y comunicaciones de las principales autoridades monetarias del mundo. Comenzó con el Banco de Japón, luego los mercados digirieron la reunión del FOMC y el mensaje de la Reserva Federal, y hoy la atención se desplaza a Europa, donde el BCE y el Banco de Inglaterra completan una secuencia excepcionalmente cargada de eventos clave. Se trata de una configuración poco habitual en la que varias decisiones de política monetaria de grandes economías se concentran en un periodo muy corto, obligando a los mercados a una revisión continua de expectativas. En un entorno así, los datos macro dejan de ser simples estadísticas. Cada lectura de inflación, cada cifra de crecimiento o cada dato laboral se convierte en una pieza del rompecabezas que refuerza o desafía la narrativa de los bancos centrales. La gran pregunta para los mercados sigue siendo si la desinflación es realmente estable o si las economías están entrando en una fase más irregular, donde crecimiento y precios comienzan a divergir. Hoy, el calendario es especialmente denso en Europa, con datos de inflación, PIB y mercado laboral llegando simultáneamente desde múltiples economías, todo ello acompañado por las decisiones del BCE y del Banco de Inglaterra. Al mismo tiempo, los datos de Estados Unidos continúan actuando como referencia global para las expectativas de tipos. Calendario económico del día 07:30 – Francia PIB s.a. (t/t, Q1): 0,0% vs 0,2% / 0,2%

Gasto del consumidor (m/m): 0,7% vs 0,6% / -1,4% 08:00 – Alemania Ventas minoristas (m/m): -0,5% / -0,6%

Ventas minoristas (y/y): 0,4% / 0,7%

Precios de importación (m/m): 2,5% / 0,3%

Precios de importación (y/y): -2,3% 08:30 – Hungría PIB s.a. (t/t): 0,2%

PIB n.s.a. (y/y): 1,0% vs 0,8%

PIB s.a. (y/y): 0,6%

Balanza comercial: 665 millones EUR 08:45 – Francia IPC (y/y): 2,0% vs 1,7%

IPCA (y/y): 2,2% vs 2,0%

IPC (m/m): 0,9% vs 1,0%

PPI (y/y): -2,4% 09:00 – República Checa PIB s.a. (t/t): 0,5% vs 0,7%

PIB s.a. (y/y): 2,5% vs 2,7% 09:00 – España PIB (t/t): 0,5% vs 0,8%

PIB (y/y): 2,7% vs 2,7% 09:00 – Suiza Indicador KOF: 96 vs 96,1 09:00 – Turquía Balanza comercial: -9.030 millones USD 09:30 – Polonia IPC (y/y): 2,9% vs 3,0%

IPC (m/m): 0,4% vs 1,1% 09:55 – Alemania Tasa de desempleo: 6,3%, en línea con lo esperado 10:00 – Alemania PIB (t/t): 0,2% vs 0,3%

PIB (y/y): 0,4% vs 0,6% 10:00 – Italia PIB (t/t): 0,1% vs 0,3%

PIB (y/y): 0,6% vs 0,8%

Tasa de desempleo: 5,3% Zona euro – datos clave (11:00) Inflación HICP (y/y): 2,9% vs 2,6%

HICP subyacente (y/y): 2,3% vs 2,3%

PIB (t/t): 0,2% vs 0,2%

PIB (y/y): 0,8% vs 1,2%

Tasa de desempleo: 6,2% 14:15 – Banco Central Europeo Tipo de refinanciación: 2,15% (sin cambios)

Tipo de depósito: 2,00% (sin cambios) 14:45 / 16:15 Rueda de prensa del BCE

Discurso de Christine Lagarde Reino Unido – Banco de Inglaterra (13:00) Tipo de interés: 3,75% (sin cambios) Estados Unidos – datos clave (14:30) Gasto del consumidor: 0,9% vs 0,5%

PCE subyacente (y/y): 3,2% vs 3,0%

PIB anualizado: 2,3% vs 0,5%

Deflactor del PIB: 3,8% vs 3,7%

PCE subyacente (t/t): 4,1% vs 2,7%

Ingresos: 0,3%

Solicitudes de desempleo: 214.000

ECI: 0,8% vs 0,7% 15:45 PMI de Chicago: 53 vs 52,8 16:00 Indicadores adelantados: -0,1% 16:30 Cambio en inventarios de gas natural: 83bn vs 103bn

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