🔴DIRECTO: última reunión de Powell en la FED

Nueva reunión de la FED. El máximo organismo de Estados Unidos en material financiera celebra este miércoles 29 de abril su segunda reunión desde el estallido de la guerra en Oriente Medio y la última con Jerome Powell a los mandos. Tras ocho años al frente, el actual presidente de la Reserva Federal abandonará su cargo el próximo 15 de mayo para cederle el testigo a Kevin Warsh, el sucesor designado por Donald Trump, que hoy se someterá a la votación del Senado.

Después de que el Departamento de Justicia haya cerrado la investigación que pendía sobre Powell y que amenazaba con bloquea el nombramiento de su sucesor, Warsh se prepara para ponerse a los mandos del banco central de Estados Unidos en la próxima reunión de junio. Antes, sin embargo, la FED deberá encarar un encuentro delicado, marcado el cierre del Estrecho de Ormuz, el consecuente repunte del crudo y la energía y la amenaza de la inflación. El mercado no espera que hoy se produzcan cambios en los tipos de interés, que, previsiblemente, se mantendrán entre el 3,5% y el 3,75%, pero pondrá el foco en la rueda de prensa de Jerome Powell, que podrá dar pistas sobre los futuros movimientos del organismo. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo encarará Jerome Powell su útlima reunión al frente de la FED? ¿Y cómo impactará la decisión de tipos en el mercado?

Descúbrelo en este seminario especial con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que seguiremos en directo la nueva reunión de la FED. ¡No te lo pierdas! Ya en directo.

Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.