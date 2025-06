El Ibex 35 cierra en negativo

El Ibex 35 ha cerrado la jornada con una caída del 1,2%. El sentimiento general en Europa ha sido negativo, en contraste con la sesión anterior, que fue plana pero consiguió terminar en positivo. En la bolsa española ha sobresalido el split de acciones de Aena. Al inicio del día, este movimiento generó cierta agitación en el mercado debido al temor a una posible caída, aunque todo se debió a un error en la notación del split de 1 a 10. La compañía buscaba así recuperar el interés de los pequeños inversores, para quienes el elevado precio de la acción resultaba poco atractivo. Sin embargo, sus títulos han retrocedido un 1,3% al cierre. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los valores con mejor evolución del Ibex 35 se encuentra Repsol, que ha subido un 1,7% gracias al aumento del precio del petróleo, impulsado por la creciente tensión en Oriente Medio. También ha destacado Solaria, que ha avanzado un 3,7% tras recibir una mejora en la recomendación por parte de una firma de análisis. En el lado de las caídas, Indra ha bajado un 6% tras las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, quien ha descartado alcanzar el objetivo del 5% de gasto en defensa. Esta decisión ha supuesto un duro golpe para la compañía, que ha basado buena parte de su crecimiento en los contratos públicos. En el conjunto de los mercados europeos, las noticias provenientes de Oriente Medio han ejercido presión a la baja. El sentimiento de los inversores se mantiene prudente, lo que se refleja en las caídas del Dax alemán, el CAC francés y el EuroStoxx 50, todos con descensos del 1%. El FTSE británico ha registrado una bajada más moderada, del 0,3%. A nivel internacional, los bancos centrales de Suiza y del Reino Unido han decidido mantener sus tipos de interés sin cambios. En el caso suizo, destaca la cercanía a un escenario de deflación y la fuerte apreciación del franco, que acumula una subida superior al 10% frente al dólar en lo que va de año. Por su parte, la Reserva Federal ha mantenido los tipos de interés en el rango del 4,25 % al 4,50 %, tal como esperaba el mercado. Lo que sí ha sorprendido ha sido la revisión de sus proyecciones económicas, en las que prevé un crecimiento del PIB más moderado, un ligero repunte del desempleo y una inflación algo más elevada respecto a las previsiones de marzo. En el mercado de materias primas, el petróleo continúa subiendo con fuerza debido a la intensificación del conflicto en Oriente Medio. El temor a interrupciones en el suministro, especialmente por la posible afectación del estrecho de Ormuz, genera incertidumbre. En contraste, el oro ha perdido un 0,8% y la plata ha caído un 1,54%. En el ámbito de las criptomonedas, el Bitcoin ha retrocedido un 0,3%, mientras que Ethereum ha bajado un 0,9%, cotizando en 2.179,89 euros. Ha llamado la atención el desempeño de Circle, la empresa estadounidense centrada en stablecoins, que acumula una revalorización del 500% desde su salida a bolsa en Nueva York el pasado día 5.

