El Ibex 35 cierra la semana en positivo y roza los 19.400 puntos

El Ibex 35 continúa ganando terreno en este final de semana y reduce la distancia que le separa de la psicológica barrera de los 20.000 puntos, uno de los niveles más vigilados por los inversores en la Bolsa española. Superadas las incertidumbres generadas por la cumbre de la OTAN, el selectivo recupera una tendencia alcista que estará condicionada por dos grandes factores durante las próximas semanas: la evolución de las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz y el inicio de la temporada de resultados empresariales.

Además, el sector bancario español vuelve a situarse en el centro de atención. La subida de los tipos de interés aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) hace un mes debería seguir impulsando el margen de intereses de las entidades financieras, un factor que el mercado espera ver reflejado en las próximas cuentas trimestrales.

ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex 35 gracias al nuevo marco regulatorio del acero

Entre los valores más alcistas de la jornada destaca ArcelorMittal, que avanza un 6,5% después de que el mercado reforzara sus expectativas sobre la capacidad de la compañía para mejorar su poder de fijación de precios.

El principal catalizador es la entrada en vigor de la nueva regulación de la Unión Europea, que introduce nuevos aranceles sobre el acero importado y reduce la presión competitiva de las importaciones procedentes de terceros países, especialmente de China. Este cambio mejora las perspectivas para el conjunto del sector siderúrgico europeo.

Acerinox también se beneficia de este escenario, aunque su mayor diversificación geográfica limita el avance de sus acciones al 3,1%.

Indra lidera las caídas tras el retroceso del sector europeo de defensa

En el lado negativo del Ibex 35, Indra cede un 4,3%, en línea con el comportamiento del sector europeo de defensa, después de conocerse una rebaja de expectativas sobre Rheinmetall.

A ello se suma la decepción del mercado tras comprobar que España y buena parte de los países miembros de la OTAN continúan lejos del objetivo de destinar el 5% del PIB al gasto en defensa y armamento, una cuestión que ha vuelto a cobrar protagonismo durante la cumbre celebrada esta semana.

La Bolsa mira a los resultados de ASML y al comportamiento del sector tecnológico

En los mercados internacionales regresan las dudas sobre el sector tecnológico, con caídas intradía cercanas al 2% de media entre las principales compañías.

Los inversores comienzan a centrar su atención en la temporada de resultados, cuyo primer gran referente será la publicación de las cuentas de ASML el próximo 15 de julio, una cita clave para medir el pulso de la industria mundial de los semiconductores y la inteligencia artificial.

Oro y Ethereum: así evolucionan los principales activos

En el mercado de materias primas, el precio del oro intenta consolidarse por encima de los 4.100 dólares por onza, en una sesión marcada por una volatilidad reducida.

Por su parte, Ethereum avanza un 2,7% y se aproxima nuevamente al nivel de los 1.800 dólares, manteniendo el interés de los inversores en el mercado de las criptomonedas.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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