El Ibex 35 retrocede un 1% en la apertura a raíz de las renovadas tensiones en el golfo Pérsico. La posibilidad de nuevos ataques entre EE. UU. e Irán junto con la implementación de más sanciones contra el petróleo iraní avivan el fantasma de un periodo de corrección en los principales índices bursátiles.

Dentro del calendario económico, habrá que esperar hasta las 20:00 para conocer la publicación más importante del día, las actas de la última reunión de la Fed, que fue la primera de Kevin Warsh como su presidente y en la que se optó, al menos por ahora, por mantener los tipos de interés sin cambios.

El repunte en los precios del barril de crudo se nota también en el sector aéreo, con descensos en las principales aerolíneas europeas como Lufthansa (-4,2%). El sector tecnológico también sufre por segundo día consecutivo, siguiendo la estela bajista que muestra el KOSPI coreano.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Repsol, Solaria y Naturgy lideran el Ibex 35 en medio de un renovado interés por el sector de la energía. Las cotizadas de este segmento recuperan apetito inversor por los mayores beneficios que podrían obetener en las próximas semanas ante un nuevo incremento en los precios de las materias primas energéticas.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Acerinox, Endesa y banco Sabadell copan las posiciones más bajistas del Ibex 35 en esta jornada. La eléctrica descuenta hoy su próximo dividendo, mientras que Acerinox se desploma por el incremento de los costes de la energía ante el recrudecimiento del choque bélico entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.