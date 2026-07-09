El Ibex 35 sube un 1,5% impulsado por la banca y se acerca a los 19.350 puntos

El Ibex 35 registra una subida del 1,5% en la sesión de hoy y se aproxima a los 19.350 puntos, impulsado principalmente por el excelente comportamiento del sector bancario español. Las entidades financieras reciben el apoyo de la mejora y confirmación de sus calificaciones crediticias por parte de Fitch Ratings, en un contexto marcado por unos tipos de interés elevados tras la última decisión del Banco Central Europeo (BCE).

Además, el mercado mantiene unas expectativas positivas de cara a la presentación de resultados del segundo trimestre, lo que refuerza el optimismo sobre la evolución de la banca española. En este escenario, Unicaja Banco lidera las ganancias del sector con una revalorización del 2,75%.

Colonial cae un 3,5% tras descontar el dividendo

En el lado negativo del Ibex 35, destaca Colonial, que retrocede un 3,5% debido al descuento del próximo dividendo. La SOCIMI abonará 0,32 euros brutos por acción el próximo 13 de julio, a los accionistas que mantenían títulos en cartera antes de la fecha exdividendo de hoy.

Las bolsas recuperan terreno tras la cumbre de la OTAN

A nivel internacional, la jornada está marcada por la recuperación de los principales índices bursátiles europeos y estadounidenses, favorecida por el alivio tras la conclusión de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara.

No obstante, el mercado sigue pendiente de las tensiones geopolíticas. La postura de Donald Trump respecto a sus aliados europeos y las dificultades para alcanzar el objetivo de destinar el 5% del PIB a defensa continúan generando incertidumbre. Aunque los países miembros mantienen su compromiso de reforzar la inversión militar, las compañías europeas del sector defensa han corregido durante el encuentro.

A ello se suma la preocupación por un posible nuevo cierre del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el transporte mundial de petróleo, gas natural y otros productos energéticos. La escalada del conflicto en Oriente Medio ha llevado a los inversores a buscar oportunidades en sectores con mayor potencial de crecimiento, especialmente el tecnológico.

La inteligencia artificial impulsa el sector tecnológico

El auge de la inteligencia artificial (IA) continúa respaldando las expectativas de crecimiento del sector tecnológico. Las grandes inversiones anunciadas recientemente por compañías estadounidenses refuerzan esta tendencia.

Meta destinará 10.000 millones de dólares a la construcción de un nuevo centro de datos en Alberta, mientras que Micron invertirá 3.000 millones de dólares para fortalecer la cadena de suministro de semiconductores en Estados Unidos.

Estas inversiones reflejan la fuerte demanda de infraestructura para IA en un contexto en el que la escasez mundial de memoria sigue siendo uno de los principales cuellos de botella del sector. Como consecuencia, el mercado confía en que las grandes tecnológicas estadounidenses presenten unos resultados del segundo trimestre superiores a las previsiones de los analistas.

Oro y Bitcoin avanzan como activos refugio

En el mercado de materias primas, el oro repunta un 1% y consolida el nivel de los 4.100 dólares como soporte, favorecido por el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán tras los recientes ataques a buques e instalaciones militares.

Por su parte, el Bitcoin también avanza alrededor de un 1% y se aproxima a los 63.000 dólares, manteniendo el interés de los inversores en un entorno de elevada incertidumbre geopolítica y financiera.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

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